Podios, Carlos Sainz ha recopilado algunos en los últimos años (8. Nota del editor). Ya sea con McLaren o más recientemente con Ferrari, el español siempre se ha desempeñado mejor sin ser recompensado con el éxito. Sin embargo, el piloto de la Scuderia ya se acerca a la victoria en el Gran Premio de Italia de 2020.

Todavía con los colores de McLaren, Carlos Sains tuvo un fin de semana casi perfecto en Monza. Tercero en la eliminatoria, espera el madrileño 2Y Plataforma de negocios, 10 meses después de recibir en Brasil. Pero luchó por la victoria pierre casley. Hispano persiguió al francés y finalmente se conformó con 2 carrerasY Colóquese a menos de medio segundo del escalón superior del escenario.

Esta temporada, Carlos Ciencia por fin está mejor preparado para alcanzar su objetivo. Después de dos etapas en Bahrein y Arabia Saudita para comenzar la temporada, el miembro de la Scuderia ahora apunta a la siguiente etapa.

» Quiero tener una victoria, veamos el resto., Explica a las partes interesadas clave cuando apareció el podcast Beyond en The Grid of F1. Continúo con mi sueño en la Fórmula 1, que es ganar abiertamente mi primera carrera y luego un campeonato. Pero para ganar el campeonato, tienes que ganar la carrera. Seguiré persiguiendo esto. No estoy diciendo que sucederá, pero es por eso que me despierto todas las mañanas o me lo meto en la cabeza todas las noches y duermo, así quiero que suceda.. ⁇

Si alguna vez se le negó el paso más alto en el escenario en este momento, Carlos Ciencia es optimista sobre el futuro. » he estado listo por mucho tiempoÉl continúa. Para ganar el campeonato, necesitas plataformas y victorias regulares. En los últimos años, cada vez que tengo la oportunidad de subirme al escenario, me he probado a mí mismo que la he aprovechado. Tuve la oportunidad de ganar una o dos veces, y casi gano. Así que soy optimista. Si me das el auto correcto, creo que puedo responder esto.. «Luego charles lecklerk Y max verstappen¿Será Carlos Ciencia 3?Y ¿El ganador de la temporada? Nos encontraremos en el Gran Premio de Australia este domingo.

