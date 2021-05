Candidatos olvidados o borrosos sin su acuerdo en el documental de Star AC: Lucy Bernardoni se enfurece

El sábado, el documental de 20 años sobre Star Academy se emitió en TF1. Asistieron decenas de ex candidatos para compartir recuerdos de esta experiencia. Pero la audiencia se sorprendió al ver la cantidad de rostros borrosos en las escenas de archivo.

Star Academy celebró su vigésimo aniversario con un documental transmitido el sábado en TF1. Los ex candidatos recordaron sus experiencias y recuerdos. No obstante, los espectadores a menudo notaron que la mayoría de los ex concursantes que aparecían en las escenas de archivo estaban borrosos.

Si el canal francés se negara a firmar algunas autorizaciones para usar su imagen, otras ni siquiera se habrían acercado a la producción. Después de todo, Lucy Bernardoni fue la finalista contra Gregory Lemarchel en la cuarta temporada.

“Los pensamientos de todos los demás amigos publicitarios se difuminaron con o sin su opinión, y como muchos de los creadores de la historia del proyecto, como Sofia Soidi y Olivia Ruiz,“Escribió en una historia de Instagram.

La cantante plantea otro fracaso de producción. Gregory Lemarchal y su muerte fueron mencionados explícitamente, pero las otras personalidades del proyecto ni siquiera mencionaron a los muertos “:Un pensamiento para Fastin, Thieves y Ed, quienes fueron parte de la historia de Star Academy. Ya no existen, y en mi opinión Star AC merece ser mencionado en este documental más hermoso en 20 años.“



© Instagram luciebernardoni