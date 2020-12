Canarias son zonas de riesgo de Corona: los vacacionistas necesitan saber esto

Canarias fue uno de los últimos destinos vacacionales a los que no hubo advertencia de viaje. Pero el número de casos de corona también está aumentando allí.

Las Palmas.

Temperaturas cálidas incluso en invierno: para muchas personas, las Islas Canarias son un paraíso de vacaciones

Debido a que los números de corona fueron bajos allí durante mucho tiempo, muchas personas se sintieron atraídas por las islas.

Pero ahora les aplica la advertencia de viaje por coronavirus: las Islas Canarias son una zona de peligro





Si quieres escapar de la epidemia y el clima gris de diciembre, se ha vuelto mucho más difícil desde el viernes. Porque Islas Canarias Se está considerando nuevamente debido al aumento del número de infecciones. Zona de peligro. Esto se combina con una advertencia de viaje del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.







En las últimas semanas fueron Islas Canarias uno de Destinos vacacionales recientesNo más que CoronaLa zona de peligro se hizo cumplir y, por lo tanto, no hubo advertencia de viaje para esto. El 24 de octubre se levantó la advertencia de viaje de las Islas Canarias, que estaba vigente hasta entonces, debido a las menores tasas de contagio. Este archipiélago en el Atlántico lo ha hecho aún más popular entre los vacacionistas que, a pesar del bloqueo y las llamadas, no quieren quedarse en casa.









Playa de las Teresitas en Tenerife: Las vacaciones en la playa son muy importantes en la mayor de las Islas Canarias.

Foto: Manuel Mayer / dpa-tmn

Los números de corona están aumentando, especialmente en Tenerife

Pero mientras tanto, el número de infecciones en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro ha vuelto a aumentar drásticamente, especialmente en Tenerife. Allí, las nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes llegaron a 127 en una semana, por lo que el gobierno regional recientemente endureció las medidas contra el coronavirus en la isla más grande de Tenerife. Al mismo tiempo, las autoridades confirmaron que los vacacionistas aún eran bienvenidos.

El Instituto Robert Koch anunció el viernes en su sitio web que toda España volverá a estar en la lista de riesgo a partir del domingo, incluidas las Islas Canarias. La advertencia de viaje también se aplica a las Islas Canarias. los La ocurrencia de siete días Ahora hay un promedio de 70. A partir de un valor de 50, se clasifica como zona de peligro y, por lo tanto, se produce una advertencia de viaje.





Corona – más sobre el tema







La advertencia de viaje supone un duro golpe para la economía canaria

La advertencia de viaje no implica una prohibición de viajar, pero está destinada a tener el mayor efecto disuasorio posible sobre los turistas. Lo bueno para los vacacionistas: puede cancelar viajes que ya han sido reservados si su destino está declarado zona de peligro. Retornados Sin embargo, las áreas de riesgo deben estar en cuarentena por hasta diez días, pero esto puede aliviarse prematuramente con una prueba negativa a partir del quinto día después de la entrada.

Lea también:





Para Canarias, la advertencia de viaje supondría otro duro golpe para la economía. Cuatro de cada cinco puestos de trabajo dependen directa o indirectamente del sector vacacional. Además de los alemanes, los británicos introdujeron El grupo más grande de vacacionistas.

Gran Bretaña ya había ordenado la cuarentena de los repatriados de Canarias hace una buena semana. Luego, las empresas que operan en el campo del turismo pidieron urgentemente más ayuda de emergencia del gobierno. Ahora los alemanes amenazan con volverse de nuevo.

Interactivo:Observatorio Corona – Figuras de Alemania, Europa y el mundo

Interactivo:Crisis de la corona: esta es la situación en las unidades de cuidados intensivos en Alemania

Las aerolíneas también ofrecen vuelos directos a Canarias

A ellos también les molesta Guías turísticos En Alemania. Norbert Vipeg, presidente de la DRV Travel Association, describió la advertencia general de viaje a todas las islas como “incomprensible”. El líder de la industria, Tui, destaca que en las principales islas turísticas de Gran Canaria y Fuerteventura, el número de 10 y 20 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días es muy inferior al número de Alemania con 185. “Como en la primera advertencia de viaje de octubre Continuaremos el espectáculo y los invitados aún pueden viajar a las Islas Canarias “.

DER Touristik ha cancelado vuelos a Tenerife. Los clientes que ya hayan reservado viajes a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura pueden cancelar de forma gratuita.

Varias aerolíneas continúan licitando Vuelos directos De Alemania a Canarias. Las islas de la costa occidental de África se encuentran entre los destinos turísticos más populares para quienes desean ir a la playa en invierno debido al clima templado durante todo el año. Ahora apenas existen destinos vacacionales que no sean zonas peligrosas. La isla portuguesa de Madeira y algunas islas griegas son las más adecuadas para unas vacaciones de invierno. (dpa / heg)





Corona – más información sobre el tema









Los últimos videos panorámicos Los últimos videos panorámicos

Mostrar descripcion