Canal + anuncia un nuevo plan de servicios a partir de mañana, con pequeños cambios que afectarán a los Freeboxes

Hay poco movimiento en el costado de los conductos del canal.

Channel + anuncia que mañana martes 20 de abril desarrollará su plan de servicios. No hay cambios importantes, no hay nuevos canales, pero todavía hay algunos cambios a destacar, algunos de los cuales están relacionados con Freeboxes y en particular con los suscriptores de canales a través de Freebox (incluidos los suscriptores de TV by Canal y myCanal, cuya oferta se ha incluido en Revolution y Delta Freebox)

Cadena de eventos

Lanzamiento del canal “Evento” en ADSL y Orange Satellite (Canal 240).

A petición

Un servicio On-Demand cambiará su nombre. “CANAL + ON DEMAND” se convertirá en “Todo su software”. Continuará accediendo a todos sus programas a pedido, y simplemente será mucho más fácil acceder a ellos. Este cambio será incremental y entrará en vigencia a partir del 20 de abril en el decodificador de Canal +. Luego siga Decoders + The CUBE (R7 Edition) y Freebox, entre otros.

Disney +

Orange UHD Box (Premium): el bucle de video DISNEY + se detiene en Orange UHD Box después de que llega la aplicación DISNEY +.

Box Orange Legacy (cajas blancas): DISNEY + retiro de canal en el n. ° 16.

Box Orange Play / MIB4 (BOX TV4): El canal DISNEY + ahora mostrará:

RMC DEPORTE 1 UHD

Nos gustaría informarle que RMC SPORT 1 UHD ha sido suspendido de los programas satelitales de CANAL +. Sin embargo, aún puede disfrutar de toda su programación en los canales RMC SPORT 1 y RMC SPORT 2.