Campeonato de Rugby. ¿Por qué una simple foto molestó a Argentina?

Este sábado Argentina perdióAustralia (27-8) Aprobado por el equipo al final de una reunión Quad Cooper. Con cinco derrotas en varios partidos, los socios Julián Montoya Al final de este campeonato de rugby, intentarán salvar el honor ganando contra el mismo equipo de Wallabies este fin de semana.. Hablando de Montoya, el último de Beaumas ve a la Puta y al Capitán en medio de una controversia más allá de él.

De hecho, el pasado sábado, durante una rueda de prensa posterior al partido, fue levantado el técnico argentino Mario Ledesma. ¿La razón? Foto tomada donde podemos ver Michael Hooper (Australia), El es una universidad (Sudáfrica) Y RT Guardar (Nueva Zelanda) Quien posó con orgullo con el Trofeo del Campeonato de Rugby. Falta el nombre del capitán argentino Julián Montoya. Una instantánea tomada en Townsville. ¿Una explicación de la ausencia de Montoya? Argentina aún no ha llegado a la ciudad. Según fuentes australianas, esta famosa foto fue tomada inicialmente en la Gold Coast el día del anterior campeonato de rugby. Antes de ser finalmente trasladado a Townsville. El cambio de horario en el vuelo de Fumas no les permitirá participar en el tiro. L’quip: “Los camaradas y el personal realmente pensaron que era una falta de respeto […] No pedimos mucho. El año pasado, cuando salimos de Sudáfrica, vinimos aquí y enfrentamos un control estricto. Estuvimos fuera de casa durante tres o cuatro meses y fuimos el único equipo que no jugó en casa durante más de dos años. Pasamos tiempo viajando, nunca nos quejamos, pero a veces nos sentimos humillados, seguimos adelante, ganamos dinero […] Pasamos tres semanas a la hora de tomar la foto, de repente estábamos a 1400km de distancia, no podíamos ir, ahí es donde toman la fotoAntes de mencionar, en otra rueda de prensa, se ha realizado esta iniciativa ”DemasiadoAl equipo. Y hasta el final: ”Solo pedimos que seamos tratados de manera justa y respetuosa, en este caso no lo somos.”.

Por su parte, la Federación Australiana se ha comprometido a hablar con la censura al respecto. Este último, el organizador del campeonato de rugby, se disculpó de inmediato el lunes, en comentarios tomados por Le Figaro: “Los equipos de Sanchar y Rugby Australia se disculpan con la selección argentina, lo que derivó en la liberación de una foto en los medios de comunicación como faltaba el campeonato de rugby. Argentina […] Queremos agradecer a Argentina por su firme compromiso con el Campeonato de Rugby, especialmente desde que acordamos jugar todos los torneos extranjeros durante dos años.”. ¿Caso cerrado?