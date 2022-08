Cammosis: causas, síntomas y prevención.

La gomosis es la exudación de savia de heridas o cancros en árboles frutales. La gomosis puede ser causada por estrés ambiental, lesión mecánica, enfermedad o infestación de insectos. El cancro de Cytospora o cancro de valsa, causado por el hongo Cammochis, afecta a los árboles frutales de hueso como albaricoques, cerezas, melocotones y ciruelas. La infección por citospora difiere del daño por insectos y las lesiones mecánicas porque el aserrín o los fragmentos de corteza no se mezclan con la savia, al igual que el daño por insectos o las lesiones mecánicas. El cancro Cytospora también se conoce como cancro perenne.

Síntomas y diagnóstico:

En árboles infectados con cancro por citosporas, los nuevos brotes u hojas pueden volverse amarillos o marchitarse. Se forman heridas hundidas en la corteza. Estas lesiones se agrandan y de la corteza rezuma una savia gomosa de color ámbar. A medida que avanza la enfermedad, pueden emerger hilos rizados de color naranja (cadenas fúngicas) de la corteza. Las hojas se vuelven marrones y se caen. La enfermedad mata al árbol debajo de los cancros, lo que a menudo resulta en la muerte de ramas enteras. La madera infectada y la defoliación debilitan el árbol, pero si la enfermedad ataca el tronco, todo el árbol puede morir.

Ciclo vital:

El cancro de Cytospora es causado por dos hongos diferentes. El hongo pasa el invierno en la madera muerta o en heridas hundidas. Las cadenas fúngicas de color naranja rizado liberan esporas en primavera, que se distribuyen con el viento y la lluvia. Una vez que las esporas aterrizan en un árbol huésped, ingresan a través de heridas de insectos, lesiones mecánicas o daño invernal. Los síntomas son más comunes en clima cálido (70-85 grados F) y primavera húmedo porque la humedad facilita la infiltración de las heridas. Los árboles que emergen de la latencia son más susceptibles a este patógeno.

Haga todo lo posible para mantener su salud a través del mantillo, el riego y la nutrición, ya que la gomosis, el albaricoque, el melocotón y la ciruela son los principales culpables que atacan a los árboles débiles. Debe considerar fertilizar con nitrógeno a fines del invierno o principios de la primavera. Esto evitará que su árbol produzca un crecimiento que podría dañarse por el clima frío en el otoño.

Recorte y elimine con precisión el tejido dañado:

Tenga mucho cuidado al podar. Haga cortes apropiados y no recorte en clima húmedo. Es importante no dejar tocones ni cortes planos y no hacer cortes al ras. Pode con cuidado un árbol saludable y elimine las ramas y ramitas infectadas. Haga esto en clima seco, verano si es posible, para que la herida cicatrice más rápido. Desinfecte sus herramientas con toallitas Lysol o lejía al 10% entre corte y corte. No todos los daños se pueden podar si el hongo se ha propagado.

Utilice los servicios profesionales de cuidado de árboles para:

A veces, tratar su huerto para la prevención y el tratamiento de enfermedades puede ser abrumador. Los servicios profesionales de cuidado y mantenimiento de cítricos pueden ayudar a proteger su huerto de posibles enfermedades y otros peligros. Los servicios de cuidado de árboles incluyen cómo proporcionar a sus árboles de cítricos la nutrición, el riego y el tratamiento adecuados necesarios para combatir Phytophthora commos y otros. Enfermedades debilitantes tu huerta Un arbolista certificado Ayudará a mantener su arboleda feliz y saludable durante todo el año. Ya sea que desee prevenir la Phytophthora commosis u otras enfermedades, tiene la experiencia que necesita para proteger sus árboles.

Para proteger de la luz solar:

Proteja la corteza de su árbol de la luz solar durante el invierno. Para ello, tienes dos opciones. Primero, pinta el torso con pintura látex mitad blanca y mitad agua. Una mano humana usa un cepillo. aplicar pintura diluir la leche un tronco de árbol Árbol de frutas. La otra solución es aplicar una película blanca en el maletero de diciembre a marzo.