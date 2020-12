Calendario de Adviento de RBS 2020, 19 de diciembre

Este es el Calendario de Adviento de RPS, donde presentamos uno de nuestros juegos de PC favoritos de 2020 todos los días. Cabeza Volver al calendario Abre otra puerta.

La puerta 19 no tiene manija, solo hay que vivir con ella Cromo Vida y Dentro del gato Ábrelo tuyo preem quickhacks Mira, me estoy quedando sin frases, ábrelo y ya sabes lo que es.

Eso es correcto, eso es todo Cyberpunk 2077!

Graham: Cyberbunk 2077 es un desastre no estándar y un juego de rol basura, pero no refleja la emocionante experiencia que tuve mientras lo jugaba. Este es un juego que te hace callado y ruidoso.

Night City es ruidosa: una ciudad grande, valiente y envolvente, uno de los mejores mundos abiertos que he explorado. Es muy débil, cuanto más intentas comunicarte, más cae, al final no es un obstáculo para mí. Como lugar para explorar y ver, es famoso, especialmente si alguna vez miras los mapas de Mega City One cuando eres adolescente y anhelas ver muchos más.

Silencio es aún mejor: Cyberpunk 2077 tiene las mejores conversaciones en cualquier juego. A altas horas de la noche, alrededor de una fogata, o acurrucándose en una cabina en un club nocturno, o en un viaje largo y lluvioso por la ciudad, se permite que la conversación se extienda, se relaje y sea privada. Terminé el juego con una docena de personajes que me gustaban y con los que quería pasar más tiempo. En un medio donde los NPC son a menudo un poco más que simples proveedores de revelaciones, o simplemente más que ataques horribles, los residentes de Knight City son inusualmente humanos.

Alicia 0: Las correcciones de errores no pueden convertir Cyberbunk 2077 en un mejor juego. Tener sobrepeso es básicamente una mierda. El robo se siente pasivo sin la extensión de efectos interesantes y disparates. Los árboles de talentos crecen con un estímulo ineficaz del 2%. Evitar el diluvio de armas al azar para aquellos que encajan con mi estilo es aburrido. Diseñar armas específicas es un gran trabajo y una inversión estatal irrazonable. Comprar cualquier cosa en una tienda es 1) un precio escandaloso 2) casi no tiene sentido porque pronto encontrará algo especial. El efecto de infringir la ley es perder un minuto de mi tiempo de manera aburrida o recargar lo último que guardé. El juego tiene mucha moda emocionante, pero se desperdicia porque la ropa está atada con figuras, por lo que V termina Vestido como un niño borracho Encontrar vestidos más bonitos es frustrante. Ah, me gustan muchas más funciones, pero se han reducido a eso: está en el cruce de Elder Scrolls, Grand Theft Auto y Deuce X. Todavía me admiro mucho.

Knight City obtiene un desagradable 7/10 como juego, y ya he jugado más que cualquier otra cosa que no sea Destiny 2 este año. Dios, adoro Knight City. Crecí con las películas Judge Tred, Trash Dystopian B, Aislamiento del juego de los 90Y la música industrial crece por apegarme a The Man, así que tengo debilidad por todo. Cyberbunk 2077 Darme cuenta de esta estética e ideas es más de lo que esperaba. Es, como Alice Bee ya ha dicho, El perfecto observador. ¡Esto es demasiado grande! ¡Esto es tan elegante! ¡Todos somos tan diferentes y coloridos! ¡Esto es tan confuso! ¡Se acabo! Hasta que me muevo lentamente para ver los comportamientos tontos de los NPC y las limitaciones técnicas, disfruto sumergiéndome en el ruido mientras meto el barril por los callejones y debajo de las marquesinas de concreto.

Lo que es particularmente agradable es que tenemos tanta libertad para explorar. Puedes escalar más alto de lo que piensas, especialmente cuando tienes piernas de doble salto. Rara vez lo conduzco o lo uso porque conducir por Night City es un placer.

Knight City eleva a un drogadicto pero interesante 7/10 al juego que ya jugué este año.

No puedo decirte cómo terminará Cyberpunk 2077. Imagino que los errores eventualmente se desconectarán. Más allá de eso, espero que CD Project Red pueda reiniciarlo, con muchas de las características que se han modificado y mejorado en una actualización importante de ‘versión mejorada’, similar a sus dos primeros juegos de Witcher. Incluso si no lo son, estaría feliz con esto como un simulador de caminar caro. Oh, pero sí, me encanta la historia de detectives cibernéticos hasta ahora, las bolas cibernéticas que encuentro. Realmente no lo sé, obviamente mi enfoque está en otra parte.

ஒல்லி: Cuando vi los créditos finales después de mi primer juego de Cyberpunk 2077, me sentí un poco vacío. Pensé al principio, porque corrí a través del juego y no lo disfruté adecuadamente. Pensé que estaba decepcionado de que el juego no fuera mejor en casi todos los aspectos. Ambas cosas son ciertas, pero cuando me senté con mis pensamientos, me di cuenta de que la verdadera razón de mi frustración era que en realidad había extrañado a los personajes. De una manera muy pequeña, lamento no haber tenido más experiencias con ellos.

Sí, estoy hablando de Judy y Panam. Ambos son tesoros, no escucharé una mala palabra contra ellos. Sus historias son sorprendentemente difíciles y las misiones con las que se relacionan son lo más destacado de todo el juego. Se sentían como seres humanos que experimentan dolor, pérdidas y dificultades, aún capaces de mantener la cabeza en alto y ayudar a los necesitados. Querían ser apoyados, por encima de todo. Cualquier momento con Judy o Panam estaba garantizado para ser un punto alto en términos de escritura, actuación de voz e inmersión del jugador. Nunca sentí tanto dolor después del incendio con la expectativa de que no habría más interacciones para explorar con los personajes de un juego. A pesar de todas sus deficiencias, Cyberbunk 2077 merece estar en mi calendario de visitas en mi libro.

Alice Bee: Tu piso tiene una habitación separada donde puedes guardar tus armas, pero en lugar de una cocina hay una máquina expendedora de burritos. Estoy de acuerdo con este tipo de diseño de pensamiento en perspectiva. Imagina que V trae una cita allí. “Vamos a cenar burrito. De nuevo. Lol. No vayas allí, ahí es donde duermen mis armas”.

Tengo muchos problemas con el cyberbank. Veo a mucha gente diciendo “bien” en la computadora, pero no es así. Parece que paso la mayor parte de mi tiempo tratando de molestarme mientras juego, que es como un cachorro muy lindo, orinando en tu alfombra, pero a sabiendas traje al cachorro a mi casa. Anoche llamé a mi auto e hice una mitad de camión en la parte trasera. Me acerqué con mucha cautela. Luego, cuando estaba a punto de subir al auto, el camión Explotó La parte trasera y la mitad de las puertas de mi coche se cayeron. Si bien no hay errores en el ciberbanco, muchos sistemas clave son tan buenos como han dicho otros. A diferencia de los demás, esta historia me pareció incómoda y superficial hasta ahora.

Realmente lo disfruto.

Esta parece una experiencia común de aquellos con los que he hablado. Del mismo modo, el cyberbank 2077 carga todas las quejas entre sí y luego dice: “¿Esto es bueno, no?” (Entiendo que esto es similar a la relación de los fanáticos de The Walking Dead con The Walking Dead). Antes de jugar, creo que comprendes que estarás bien.