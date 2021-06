Buscando “respeto geopolítico” en Ginebra, Moscú

El presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con el canal estadounidense NBC News en Moscú el 11 de junio. A través de MAXIM BLINOV / SPUTNIK / REUTERS

Antes de una reunión con su enviado de Estados Unidos en Ginebra el 16 de junio, Vladimir Boutin multiplica sus entrevistas, y este extraordinario discurso es sin duda el indicio más claro de las limitadas expectativas de la parte rusa. En la televisión rusa, el líder del Kremlin lo dejó claro: no “Descubrimiento” Espere de esta cumbre, pero primer contacto, “Reiniciar [les] Relaciones personales [avec Joe Biden, qui l’avait traité publiquement de « tueur »], Mejorar el diálogo directo y desarrollar mecanismos de acción en temas de interés común ”.

En una entrevista transmitida el lunes en el canal estadounidense NBC, el Sr. Putin se centró principalmente en resolver posibles controversias: no, Rusia no buscó interferir en las elecciones estadounidenses ni lanzar ciberataques contra Washington. “Me sorprende que no se nos haya acusado de incitar al movimiento Black Lives Matter. [« les vies noires comptent »] », Preguntó. Negó cualquier intento de asesinato del rival Alexei Navalny – “No tenemos ese tipo de hábito”.

Este tono frustrado hacia “Socio americano” Ha sido una constante en la diplomacia rusa desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Más allá de la postura, existe la esperanza de que el conflicto se quede aquí. Esto se evidencia en las esperanzas frustradas de la presidencia de Trump marcada por la escalada de sanciones en ambos lados.

Sergei Lavrov lo repitió el 9 de junio en relación con la cumbre de Ginebra: “No tenemos expectativas, no nos hacemos ilusiones sobre el progreso”, Advirtió el jefe de la diplomacia rusa, solo insistió “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces (…) Entre las dos grandes potencias nucleares ”.

Moscú, “jugador clave”

El enfoque ruso tiene otra explicación: en cuanto a Moscú, ya se ha obtenido lo esencial. Señor. El anuncio de una reunión entre los dos presidentes a iniciativa de Biden fue visto como una victoria del lado ruso. Los medios estatales la trataron con indudable éxito. Un partido gobernante llegó a estimar lo que tenía el senador Joe Biden “Perdió los nervios”Es suficiente que Rusia despliegue tropas masivas en la frontera con Ucrania en abril. Las audiencias cercanas a la oposición llegaron a la misma conclusión, con severidad.

