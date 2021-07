Búlgaros en elecciones para romper barreras

El viernes 9 de julio de 2021, un peatón sostiene carteles de elecciones pasadas en la ciudad de Kyustendil, Bulgaria. Visar Crazyu / Abi

Noticias legislativas en medio de la ira anticorrupción: los búlgaros votarán por segunda vez en tres meses el domingo 11 de julio, con la esperanza de que estas elecciones conduzcan a la formación de una coalición estable después de una década de poder del conservador Pico Boriso.

El ex primer ministro, que encabezó las elecciones anteriores con el 26% de los votos, se vio debilitado por las protestas masivas el año pasado y no pudo encontrar un socio para gobernar.

Desde entonces, el líder de 62 años se ha enfrentado a una avalancha de revelaciones casi diarias del gobierno interino sobre la corrupción que afecta a este pobre país de la Unión Europea. Quedó impactado por el anuncio de sanciones estadounidenses contra la oligarquía, que, según sus oponentes, estaría protegido.

Diagonal, Sr. Borissov, un ex guardaespaldas que marcó la historia poscomunista búlgara con su larga vida, lo denunció nuevamente el viernes por la noche durante un mitin electoral. “Terrorismo y represión” Según él, fue utilizado por la nueva administración.

Según encuestas recientes, su partido GERB cuello y cuello o el presentador de televisión y cantante Slavi Tryphonov, de 54 años, ha sido superado por el entrenamiento anti-computadora, quien se sorprendió al verlo llegar en segundo lugar en abril (17, 6%). Ambos tienen ahora entre el 20% y el 21% de los votos.

“Atrapado por la garganta”

Señor. El partido de Tryphono niega cualquier cooperación con partidos tradicionales con una reputación contaminada, incluidos “existen esas personas” (IDN), los socialistas y el Partido de la Minoría Turca (MDL). Por otro lado, dijo estar dispuesto a negociar con representantes de quienes salieron a las calles en el verano de 2020 y se verían afectados por los vientos de cambio: Bulgaria Democrática (derecha), que podría obtener el 12% de los votos. ¡Y levántate! Mafia fuera (izquierda, alrededor del 5%).

Sin embargo, las tres fuerzas combinadas solo obtendrán de 100 a 110 escaños de los 240 en el parlamento, lo que, según el número de agencias analíticas, se adapta bien a un panorama fragmentado. “Para lograr un gobierno estable (…), No podemos descartar la posibilidad de una tercera o cuarta elección ”.El vicepresidente de ITN, Tochko Jordanov, advirtió que le gustaría evitar “El gabinete tomado por la garganta puede ser destituido por el Parlamento en cualquier momento”. “El gobierno no se derrumbará, es un proceso democrático”Reconsideró al final de la campaña más brillante de su líder que no buscaría el puesto de primer ministro.

Peligro “Ciclo de elecciones” Histo Ivanov, el fundador de Bulgaria Democrática, fue mencionado por una tercera persona en las elecciones.

Con esta nueva boleta, se han instalado máquinas de votación en la mayoría de las oficinas para frenar el fraude.

El gabinete interino ha contraatacado una vieja práctica de comprar votos de los partidos políticos, que es alrededor del 5% al ​​19% de los votos, dice la ONG. Más de 900 personas han sido arrestadas en las últimas semanas cuando intentaban sobornar a los votantes, especialmente en áreas atrasadas, anunció el viernes el ministro del Interior, Bosco Rachkov. Se les dio a cambio de su voz, “Paquetes de leña, harina y lentejas, o incluso dinero – 20 a 50 leva [10 à 25 euros] ».

Las oficinas abrirán a las 7 a. M. (6 a. M. En París) y cerrarán a las 8 p. M. (7 p. M.), Y las primeras calificaciones se esperan pronto.