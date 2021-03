Buen hombre, base perfecta I PARIS TURF

Goodman (izquierda) tiene una gran oportunidad en este evento de carreras. Foto: Scoop Taiga

El lunes 29 de marzo, Galloway nos invita a reunirnos en el hipódromo de Saint-Cloud, donde un Brix de Provence en competencia de quinta + está reservado para niños de 4 años. Estas personas con discapacidad serán dieciséis participantes en su recorrido de 2.400 metros. El curso de la carrera volverá a ser importante en este evento tan abierto.

Bien situado, ya visto por su beneficio a este nivel y ha hecho una agradable remontada en Combijin, El buen hombre (14 – D. Bachlot) Puede servir como un buen punto de apoyo. Eso sí, este residente de Stephen Wattlin se alargará respecto a sus últimos viajes, pero no hay que olvidar que en agosto de 2020 terminó segundo en los 2.400 metros (terreno pesado) en Clarifontine. “Hizo una buena remontada y me parece que es muy bueno entrenando. Abordamos 2.400 metros, pero creo que es capaz de atraparlos”., Le dijo a su entrenadora Mary-Pauline Carey.

Muy regular Olympi (3 – C. Demuro) Intentará batear directamente desde el bate para su introducción a las desventajas. El 19 de enero, Cognes-sur-Merrill, falló en la cara Plata poco profunda (2 – UN CRASTER), Se entregó además de este quint y no fue descalificado durante sus posteriores atentados contra sus mayores. Su desarrollador Christoph Escuder dijo: “No parece mucho el lunes. Además, aquí solo se enfrenta a sus contemporáneos. Por supuesto, a los 40 ahora, su margen de maniobra es escaso. Pero está avanzado, es muy difícil avanzar. . “ Talentoso en tierras profundas, Hooter (7 – O. Bezlier) Quien terminó su temporada 2020 con el tercer lugar en este curso. No se encuentra más tarde, aún debe ponerse en buen estado. Luz en la oscuridad (9 – S. Basquier), En excelente forma y “Monsieur Quint”, asociado con Stephen Pasquare. Versátil, Espíritu verde (6 – V. Seminario) Apuntando a otro lugar. Es conveniente cotizar hasta el reingreso. Cisne azul (4 – G. Benoist), Que parece competitivo desde el principio, y Galileo (5 – Pierre-Charles Boud Tod), Una Filadelfia interesante, pero la falta de experiencia puede ser una desventaja.

Nuestra elección: 14-3-2-7-9-6-4-5

Opiniones de expertos recopiladas por reporteros de Paris-Turf.