Bron justifica la mitad de los puntos: se necesitaba una “recompensa”

Hablando por primera vez desde el controvertido Gran Premio de Bélgica, Ross Brann insistió en gestionar los eventos de la FIA. El jefe deportivo de la Fórmula 1, debido al mal tiempo, admite que dar media puntuación después de tres vueltas detrás de un coche de seguridad no es la mejor solución, pero está de acuerdo en que lo apoya.

Según las reglas vigentes, la decisión dividió a los pilotos el domingo por la noche, y muchos de ellos creyeron que no era lógico porque no había una carrera real. Bron, por otro lado, defiende la noción de que de alguna manera es necesario “Recompensa” Resultados de las clasificaciones disputadas el día anterior, citando directamente el ejemplo George Russell, Segundo en este evento a diferencia del resto.

“No es genial, pero si no puedes recompensar a alguien por correr, recompénsalo por su valentía en la clasificación”.El sitio web oficial de la Fórmula 1 justifica el Reino Unido. “A falta de una carrera completa, una vuelta como la de George Russell debería ser recompensada. Como dije, no es genial, pero aquí estamos. El clima no es el adecuado, el domingo no está con nosotros”.

La FIA hizo lo que pudo en las circunstancias más difíciles. Ross Bran

Este clima terrible duró casi todo el fin de semana y fue un verdadero dolor de cabeza para la dirección de la carrera. El hecho de que la carrera no comenzara bajo la lluvia el domingo, que ya contaba con un gran apoyo de pilotos y equipos, fue informado por la FIA. “Intenté todo lo que pude”.

“Me siento mal por los fanáticos que vinieron en miles y desafiaron la situación de la lluvia después de la grada en apoyo de sus héroes”., El Insiste. “Mostraron un gran compromiso y nunca olvidarán este fin de semana. Desafortunadamente, el clima estuvo en nuestra contra; fue implacable. La FIA hizo todo lo posible, envió autos detrás del auto de seguridad dos veces para evaluar la situación. El problema fue que la intensidad de la lluvia no era alta pero su consistencia conducía a una muy mala vista “.

“Es muy raro ver un fin de semana con un clima muy severo, así que de manera regular. Se ha hecho todo lo posible para comenzar la carrera con normalidad y seguridad. Hay una ventana donde se puede colocar el auto. Seguridad, pero no es posible”. Al final del día, la seguridad es lo primero, así que la FIA hizo lo que pudo en las circunstancias más difíciles.