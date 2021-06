Britney Spears se disculpa con los fans: “Fingir que era buena realmente ayudó”

Britney Spears habló en las redes sociales después de un juicio en un tribunal de Los Ángeles desde 2008.

El cantante se llamó a sí mismo “deprimido” y “conmocionado” Se le pidió a Britney Spears que aumentara la seguridad en un tribunal de Los Ángeles el miércoles Ha padecido trastornos psiquiátricos desde 2008 y está perdiendo la mayor parte de su autonomía. Interrumpida más de veinte minutos después de la audiencia en la que habló, la cantante quiso dirigirse a sus fans en un largo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Quiero contarte un pequeño secreto“, Iniciando la estrella deseada”Toma el control de tu vida de nuevo“.”Creo que a todos nos gustan los cuentos de hadas y la forma en que publico mi vida es increíble. Creo que todos lo estamos buscando. Este es uno de los mejores rasgos de mi madre. No importa lo incómodo que haya sido un día cuando era joven, por mi bien, por mis hermanos, ella siempre finge que todo está bien. Les llamo la atención sobre esto porque no quiero que la gente piense que mi vida es correcta porque no lo es. Si has escuchado algo sobre mí en las noticias esta semana, sabes que no es así.“

La estrella continúa diciendo que le gustaría disculparse por fingir que todo ha estado bien durante los últimos dos años. “Hice esto con orgullo y estaba avergonzado de compartir lo que me sucedió, pero honestamente, no quería poner su Instagram en una luz ligeramente divertida. Lo crea o no, fingir que tenía razón realmente ayudó.“

Muchos fanáticos han expresado una vez más su apoyo a la estrella.