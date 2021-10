Bloqueo continuo de los Balcanes occidentales que se unen a la Unión Europea

Charles Michael (centro), presidente del Consejo Europeo, durante la cumbre UE-Balcanes en Bruselas en febrero de 2020. Virginia Mayo / A.P.

Salónica (Grecia), 2003, Preto (Eslovenia), 2021: Camino de la cumbre a la cumbre, que conduce a los seis países de los Balcanes Occidentales “Perspectiva europea”. Claramente, se considera una exageración. “Cocina” Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia a la Unión Europea (UE).

Los líderes y el gobierno de los veintisiete países deben evitar cuidadosamente esta palabra para una cena informal el martes 5 de octubre y para una breve discusión con sus colegas al día siguiente. “Expansión”, Prohibido durante muchos años, apegándose a las nociones de“Agenda estratégica”, De “Cooperación política y de seguridad” Y d ‘“Empresas conjuntas”. Todos ellos se centran en los mecanismos publicados para garantizar la recuperación económica, la transformación energética y digital o la inversión en la región subrayada. El actual presidente esloveno del sindicato, Habrá otros “Listo para tomar medidas que no tomamos”. Es decir, Rusia, China, India o Turquía “Política y económicamente muy presente”.

Beijing y Moscú se están aprovechando de la epidemia y llaman a Carnegie Europe el grupo de expertos “Geopolítica de las vacunas” Esto, analiza Ana Jankos, profesora de política europea en la Universidad de Bristol, ya ha minado la escasa credibilidad de la unión en los países afectados. Europa no ha cumplido su mensaje de solidaridad que permitió a las potencias dictatoriales ocupar el territorio que había abandonado.

De ahí el interés de los representantes de las empresas por calmar la creciente frustración en los países afectados. En la reciente Asamblea General de la ONU en Nueva York. Habló de una necesidad “Fuerte compromiso” Y mutuo “Supere la dinámica actual”. Claramente, bloqueando discusiones sobre el acceso.

Sabiduría de París

El 28 de septiembre de 2021, en la frontera greco-albanesa, un letrero improvisado muestra una iglesia en el camino a Albania cerca del pueblo de Eropiki en el norte de Grecia. Giannis papinigos / AB

La semana pasada, la titular de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen, realizó una gira por seis capitales. “Vamos de arriba a abajo. No hemos visto ningún progreso. Se está haciendo la misma declaración una y otra vez”.En esta ocasión, el primer ministro albanés, Eddie Rama, lamentó. “La membresía no es una cuestión, sino cuándo”, Luego explicó la Sra.Me Van der Lion. Pero el consejo debería dar luz verde.

