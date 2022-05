Blizzard es un problema en Firemaw, el servidor de WoW más grande del mundo – World of Warcraft Classic

El Imperio Firema ha estado causando una gran preocupación por la reciente tormenta de nieve. Dedicado al BC Classic, cuenta con una gran cantidad de jugadores que lo transformarán en un imperio de WoW más populoso, y esto se complica especialmente a medida que más jugadores intentan unirse a él. Efecto: Blizzard ahora prohíbe la creación de personajes en Firemaw.

UN Noticias Lanzado la semana pasada en los foros oficiales, la compañía explica que ha sido testigo de un evento sin precedentes en WoW, donde una gran cantidad de jugadores intentan constantemente jugar en un imperio.

Siempre es posible, por supuesto. En cualquier momento de los últimos 17 años, los jugadores de una región pueden haber decidido colectivamente crear personajes en la misma zona y luego todos pueden haber intentado jugar en esa zona. Todas las regiones tienen un límite de jugadores al mismo tiempo (este número se establece de manera idéntica en todas las regiones), y si este número de jugadores llega al reino, se alinearán jugadores adicionales. Esta línea también es limitada y si más jugadores intentan unirse al imperio, se les negará el acceso por completo.

(…) Cabe señalar que la estratificación no está asociada a este problema. Las capas se crean o minimizan automáticamente dependiendo de cuántos jugadores estén fuera del contenido instalado, y el diseño de las capas es el mismo en todas las áreas de WoW Classic. Firemaw siempre necesita 4 capas para acomodar a todos los jugadores que no están en el contenido más reciente. Las áreas pequeñas son limitadas, pero esto está relacionado con la cantidad de jugadores que pueden estar fuera de los eventos, no con la cantidad total de jugadores simultáneos que el imperio puede acomodar. Agregar más capas no aumenta la cantidad total de jugadores permitidos en una zona a la vez. Este máximo está relacionado con las limitaciones de hardware.