Blake Lively (gossip girl) está de luto: perdió a un ser querido

La actriz Blake Lively, de 34 años, está de luto. Su padre, Ernie Lively, murió de problemas cardíacos a la edad de 74 años.

Ernie Lively es conocido como un dramaturgo respetado en Hollywood. Está casado desde 1979 con Elaine, la madre de Blake Lively, una talentosa investigadora. La actriz Blake Lively era muy cercana a sus padres. En muchas de sus entrevistas, la ex actriz de la serie Gossip Girl continúa destacando la importancia de provenir de una familia numerosa que ama y cómo sus padres la inspiraron a convertirse en actriz.

Ernie Lively también jugó pequeños papeles en la pantalla. En 2005 interpretó a un padre en la pantalla de su famosa hija en su primera película “La Hermandad de los Pantalones Viajeros”. Reconsideró el papel en la secuela de la película de 2008.

Ha aparecido en la pantalla grande en Passenger 57, Turner & Hooch, Little Tokyo y Mulholland Falls, y ha aparecido en varias series de televisión, incluidas The Balkan Crest, The X-Files, The Dukes of Hazard, Seanfield y The West Wing. .

Su familia dice que su esposa e hijos estaban en su cama cuando murió, y le sobreviven su esposo, Ryan Reynolds, y nueve nietos, incluidos los tres hijos de Blake.