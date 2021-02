Black Desert Online – Pearl Abyss Self-Edition: Black Desert Online Lanzado temporalmente gratis

Como sabemos, el estudio de Corea del Sur Pearl Abyss Se hizo cargo de la función de Black Desert Online Por su propia cuenta: desde 2016, la gestión de la versión occidental de MMO se ha subcontratado Juegos de Cacao Europa.

A partir de hoy, los jugadores occidentales están jugando oficialmente en los servidores de Pearl Abyss: los jugadores históricos de BDO pueden transferir su cuenta allí desde enero pasado y la transferencia es posible hasta el 3 de mayo.

Para asegurarse de que su sitio de jugadores se reponga, Pearl distribuye Abyss Black Desert en línea Gratis en Steam hasta el 10 de marzo Siguiente (Action MMO 100% de descuento). Una vez activado அடைப்பான், Los jugadores podrán jugar permanentemente en la biblioteca, sin límite de tiempo.

Pearl Abyss distribuye recompensas a los jugadores que ya tienen una copia del BDO: con el código promocional ” 0225 ¡Desgaste! “Los jugadores de PC pueden abrir el título de optimización para un kit de ayuda de optimización II, una caja de Fat Organa, una caja de dados de espíritu oscuro especial y” Together as One “, mientras que los jugadores de consola optimizan el Aid Kit II, 100 cronstones y un título especial juntos que están interesados.