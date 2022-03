Ben Affleck cuida a los niños mientras su novia Jennifer Lopez compra sus premios

(c) ISOPIX / (c) IHEARTRADIO en Twitter

Cuando Jennifer López subió al escenario para aceptar el Premio Ícono en los Premios iHeartRadio 2022, Ben Affleck mostró su apoyo a su novia Jennifer López, quien estaba en la audiencia con su hijo Samuel, de 10 años, y la hija del cantante, Emme, de 14.

El actor de 49 años se unió a algunos miembros de su familia mixta en el evento del martes por la noche en St Auditorium en Los Ángeles.

Los 3 miembros de la familia Affleck-Lopez fueron vistos subiendo al escenario para recibir el premio con un impresionante vestido verde oliva con escote. Jennifer López recibió el premio de manos de LL Cool J por colaborar en las canciones All I Have y Control Myself.

«Realmente lo aprecio. Quiero decirles que ganar premios es lo más importante para mí, pero no es cierto. Y no aprecio las cosas brillantes. ¡Las aprecio!», comenzó López.

Continuará: «No puedo mentirte, todos saben que me gusta lo que hago. Pero hago esto. No es tan importante para mí. Realmente lo hago por ti».Se dirigió a sus fans.

Según muchos rumores, Ben Affleck y Jennifer López se han mudado a un departamento común en Bel Air, el cual cuenta con 10 habitaciones que forman pequeños nidos de amor rodeados de sus hijos. 2 a Jennifer Lopez y 3 a Ben Affleck por relación con la actriz Jennifer Corner.