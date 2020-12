“Bajo me prohibió salir”

© Informe del juego

La Copa del Mundo de 2021 en Egipto el próximo enero será el octavo evento importante de Robert Weber con balonmano en Austria. Equipo Nacional Masculino.

En la entrevista habla de su “condición de celebridad”, la importancia de los récords, la liga alemana, la clasificación a la Euro y el Mundial del próximo mes de enero.

Máximo goleador de 2015, que actualmente ocupa el sexto lugar en el ranking de Máximo goleador de todos los tiempos de la Bundesliga alemana, ha estado involucrado en la Bundesliga alemana durante más de doce años. ¿Ya eres una leyenda o todavía estás trabajando en tu “estatus de famoso”?

Robert Weber (risas): “Otros tienen que decidir si soy yo o una leyenda. Siempre me dirigen una leyenda cuando los colegas me saludan para divertirme, lo que demuestra que se respetan mis éxitos. Yo también estoy muy orgulloso de eso. La temporada actual es una de las mejores que he tenido en términos de goles y contradicciones. Desde que estuve encerrado en marzo he trabajado duro para sentirme mejor física y mentalmente. Quiero emerger como uno de los ganadores de esta crisis. “

Con su club HSG Northern / Lincoln, las cosas no van tan mal en la Bundesliga alemana. Hay tres victorias hasta la fecha. ¿Qué tan cerca está el objetivo del desalojo?

Robert Weber: “Las tres victorias son muy importantes, especialmente porque vencimos a dos competidores directos. Está en el extranjero. En general, todavía no nos sorprende. Conseguimos los puntos que necesitábamos conseguir. El partido de hoy contra el Ballingon-Weilstetn también será muy importante. Al final, si ganamos a nuestros rivales directos en casa y ganamos por sorpresa o dos, cogeremos 20, 25 puntos, lo que no tiene nada que ver con la expulsión. Creo firmemente que podemos hacerlo nosotros mismos. ”

En la selección nacional tienes 183 partidos internacionales y 801 goles. Andreas Dittard anotó 1.089 goles para el Team Kittle. ¿Quieres conseguir ese récord?

Robert Weber (risas): “Vale la pena. Mientras esté en forma, diviértete, mientras me llamen, jugaré para Austria. Tengo un cierto orgullo nacional y me gustaría contribuir con mis logros a mantener el balonmano austriaco en la luz correcta. Además, Pajo (el jefe del equipo, Ales Pajovic) me prohibió irme. “

La Copa del Mundo en Egipto es su octavo evento importante con la selección nacional. ¿Espera partidos de clasificación para la Eurocopa contra Alemania y el Mundial?

Robert Weber: “En este momento, todo el foco está en los dos últimos partidos de la liga. A partir del 28 de diciembre, mi atención se centrará en la selección nacional. La Copa del Mundo es mi octavo gran evento y es increíble. Pero esta es una Copa del Mundo en diferentes condiciones. Estamos completamente aislados en la burbuja y no podemos hablar con colegas de otros equipos. Pero en general siempre disfruto jugando contra países como Francia o Noruega. Estos son ahora los dos mejores países del mundo. Espero ver al menos algunas de las pirámides desde el autobús. “

¿Cuál es el objetivo de este Mundial?

Robert Weber: “Es innegable que no hemos visto a un hombre tan decisivo en Nico (Nota: Flick). Somos un grupo de comedia joven y bueno. Tienes que vencer a América para llegar a la ronda principal. Veamos qué pasa a continuación. En la actualidad es difícil planificar más de tres días. Todos queremos estar sanos y ganar mucha experiencia, especialmente los jugadores jóvenes que espero puedan llevarnos mucho de la Copa del Mundo en el futuro. ”

Elegibilidad para EHF EURO 2022

Contra Austria. Estonia 31:28 (16:16)

M., 4 de noviembre de 2020, Cross

Contra Bosnia-Herzegovina. Austria

Domingo, 8 de noviembre de 2020 – Cancelación del equipo de Bosnia-Herzegovina debido a un caso positivo de corona

Contra Austria. Alemania

Miércoles, 06 ene. 2021, 1:45 p.m., Cruz

Contra Alemania. Austria

Domingo, 10 de enero de 2021, 6:10 p.m., Colonia

Contra Estonia. Austria

28./29. Abril 2021

Contra Austria. Bosnia y Herzegovina

Domingo 2 de mayo de 2021, 6:00 p.m.

Menús EHF Euro 2022

14 al 30 de enero de 2022

Organizador: Hungría y Eslovaquia

Países participantes: 24

Ya elegible: Hungría (anfitrión), Eslovaquia (anfitrión), España (campeones actuales) y Croacia (campeones subeuropeos de 2020)

Grupo 1: Francia, Serbia, Bélgica, Grecia

Grupo 2: Alemania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Estonia

Grupo 3: República Checa, Rusia, Ucrania, Islas Feroe

Grupo 4: Islandia, Portugal, Lituania, Israel

Grupo 5: Eslovenia, Holanda, Polonia, Turquía

Grupo 6: Noruega, Bielorrusia, Letonia, Italia

Grupo 7: Dinamarca, Macedonia del Norte, Suiza, Finlandia

Grupo 8: Suecia, Montenegro, Rumania, Kosovo

Los dos primeros y cuatro tercios de los cuatro primeros hombres del grupo se clasifican para la EHF EURO 2022.

Campeonato del Mundo de balonmano 2021

13 al 31 de enero de 2021, Egipto

Se llevarán a cabo dos equipos de la Copa del Mundo en cada lugar (Alejandría, El Cairo, Giza, Nueva Capital). Los 3 primeros de los ocho equipos de la ronda preliminar se clasifican para la ronda principal, con los ocho equipos restantes en la Copa Presidencial de 25 a 32 lugares. Los equipos de la ronda principal se dividen en cuatro grupos de seis naciones cada uno, los primeros 2 de los cuales avanzan a los cuartos de final.

Equipos de la ronda preliminar Copa del Mundo 2021

Grupo A, Giza: Alemania, Hungría, Uruguay, Cabo Verde

Grupo B, Nueva Capital: España, Túnez, Brasil, Polonia

Grupo C, Alejandría: Croacia, Qatar, Japón, Angola

Grupo D, El Cairo: Dinamarca, Argentina, Baréin, Dr. Congo

Grupo E, Giza: Noruega, Austria, Francia, Estados Unidos

Grupo F, Nueva Capital: Portugal, Argelia, Islandia, Marruecos

Grupo G, El Cairo: Clasificación de Suecia, Egipto, República Checa, Sudamérica

Grupo H, Alejandría: Eslovenia, Bielorrusia, Corea del Sur, Rusia

Lugares

Alejandría: Handball Hall fork Al Arab (capacidad: 5.000 espectadores)

El Cairo: Complejo de salas cubiertas del estadio de El Cairo (capacidad: 16.200 espectadores)

Kise: Handball Hall el 6 de octubre (Capacidad: 4.500 espectadores)

Nueva Capital: Sala de Balonmano (capacidad: 7.000 espectadores)

Mesa Austria

Contra Austria. Estados Unidos

Martes, 14 de enero de 2021, 6 p.m.

Contra Austria. Francia

Sábado, 16 de enero de 2021, 6 p.m.

Contra Noruega. Austria

Lunes 18 de enero de 2021, 8:30 p.m.

Presseinfo Handball Austria / ÖHB

23.12.2020