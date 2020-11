Aumento de las pensiones: ¿Qué cambios y cómo formulará el gobierno una nueva fórmula para fomentar los daños a la propiedad en 2021?

Los jubilados están esperando

Así lo definió el gobierno el lunes Fórmula de renovación de pensiones Lo remitirá al Congreso Nacional para su análisis, discusión y posterior tratamiento. La tasa de inflación ya no se incluirá en la nueva ecuación; Estos sueldos se gestionarán sobre la base de los sueldos y recaudaciones estatales. Ahora bien, ¿qué cambios introduce la nueva fórmula en los activos para 2021?

Explicaron desde el oficialismo que la nueva fórmula era similar a la utilizada durante el gobierno. Christina Kirschner, Que estuvo vigente hasta 2017 hasta que fue derogado por la administración Mauricio Macri. “Una fórmula ligada a la inflación en Argentina no es deseable. Dado que el ingreso de mujeres y hombres jubilados ha perdido poder adquisitivo, el propósito político es reconstruir ese ingreso ”, argumentó el Ministerio de Economía en un comunicado, argumentando que la ecuación a utilizar se basaría en la evolución de salarios y recaudaciones en partes iguales, por lo que la tasa de inflación ya no sería parte ‘. Las fórmulas de movimiento se basan en la inflación porque los precios en esos países crecen por debajo de los salarios, lo que significa que no hay una meta de recuperación de ingresos reales. Más lejos, Los niveles promedio y las variaciones de la inflación en estos países son mucho más bajos que hace cinco años en Argentina, lo que nos permite hacer algunas predicciones sobre el gasto en pensiones “., Se agregaron de la cartera que lideran Martín Guzmán.

El gobierno insistió en que la fórmula debería entrar en vigencia en 2021, a diferencia de lo permitido durante el macrismo “Aumentará el poder adquisitivo de los activos, gracias a un aumento de los salarios reales y de los recursos de la ANSES”.

En declaraciones Infopa, Abogado especializado en seguridad social Andrea Falcon, Lo analicé “Se ha introducido la recaudación variable para pagar menos. Si la fórmula es la mitad de la variación salarial y la mitad de la recaudación, es con el único propósito de minimizar los aumentos”.

Falcón se hizo eco de la iniciativa del gobierno a raíz de la epidemia del Govt-19 y dijo que “esto nos dará menos empleo y una fuerte reducción en las contribuciones y contribuciones”. “Aumento de la igualdad de los trabajadores, la mitad de los cuales se jubilan y el resto sujeto a la suerte de la recaudación de impuestos estatales” , El insistió.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó la presentación ante funcionarios y legisladores del Frente de Todos

Al incluir la recaudación en la fórmula, Guzmán explicó que el gobierno apunta a “compartir el crecimiento y al mismo tiempo monitorear la estabilidad financiera”. Los tecnólogos económicos entienden que La nueva ecuación reducirá el déficit de pensiones actualAunque los salarios reales aumentan con el crecimiento económico, lo hacen menos que los recursos fiscales. Por otra parte, El límite se restablecerá en incrementos anuales, que no excederán el crecimiento de los recursos totales de Ances. (Multiplicado por 1.03). Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y representa un elemento importante para evitar que los costos crezcan de manera más sistemática que los recursos y que el déficit de pensiones crezca de manera descontrolada (como sucedió entre 2016 y 2019). Este nivel de estabilidad se eliminó con la reforma de 2017. La evolución salarial se medirá con RIPTE, anunció el ejecutivo.

Para el MP serio Alejandro Cáucaso, El primer vicepresidente de la Comisión de Pensiones y Seguridad Social de la Cámara Baja, dijo: “Después de meses de discusión en la Comisión del Movimiento de Pensiones, el partido gobernante ha decidido redactar una nueva ley, sin consenso. Realmente no tome el debate de este mes con el gobierno de Christina Kirchner y avance con una nueva fórmula para el movimiento de pensiones “.

Al analizar lo anunciado por el Ministerio de Economía, Cáucaso consideró “Negativo” La varianza de la inflación debe eliminarse porque “la inflación es la protección del poder adquisitivo de los activos de pensiones y esa garantía se eliminará eliminándola”. “Por otro lado, se ha introducido el concepto de recaudación, que hace que la fórmula sea más cíclica; es decir, a medida que la economía crece, mejora, pero a medida que la economía entra en recesión, se ajusta a los jubilados como lo hizo en 2020”.

“Con la conocida circunstancia de que los salarios están rezagados respecto a la inflación, los salarios vuelven a dominar, como ha sucedido en los últimos seis meses, sin tener en cuenta la inflación. Se pierde la oportunidad de mantener el poder de recompraContinuó siendo miembro de la Comisión Conjunta del Movimiento de Pensiones.

Además, el ejecutivo anunció en marzo y septiembre que la renovación de las pensiones sería medio año, porque de esta forma “el poder adquisitivo disminuye cuando hay fluctuaciones y choques inflacionarios”. Según el Cáucaso, “el comunicado del Ministerio de Economía contradice los objetivos que propone”. Renovando semestralmente en lugar de trimestralmente, “Las variables tardan más en repararse, por lo que los activos se pueden reconstruir”, Concluyó el legislador de la UCR.

Seguí leyendo:

El gobierno ha confirmado que enviará este mes un proyecto de ley para legalizar el aborto al Congreso

Cuando un derecho se convierte en una odisea: para 2020, los problemas de jubilación ahorrarán al estado más de $ 47 mil millones