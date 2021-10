Ataque con arco en Noruega – Norfolk, un estudiante en Kansberg, testifica: “Lo que sucedió es increíble”

Sarah Vincent, originaria de Norfolk, asistió a un semestre en la Universidad de Kansberg en Noruega como parte de su plan de estudios escolar, donde un hombre armado con un arco mató a 5 personas e hirió a otras dos, el miércoles por la noche. Ella testifica.

“Me sorprendió pero todo está bienSarah Vincent, una joven de Norfolk, fue contactada por teléfono este jueves por la mañana, y todavía es sorprendente lo que sucedió el miércoles por la noche en la ciudad donde estudió desde el 9 de agosto. En Noruega hasta mediados de diciembre.

“A las 6 de la tarde se escuchó el ballet de los helicópteros. Pero no presto mucha atención aquí porque a menudo hay aquí. Entonces, fui alertado rápidamente. Hay un equipo al teléfono con el internacional de la universidad. Uno de ellos me informó que a uno de ellos le había disparado con un arco y que no debía salir. Pensé que era una solución de puntajes. Pero no “Sarah explica.

“A pesar del ataque a la isla de Udaya en 2011, pensé que Noruega era muy segura”.

Ella se retracta: “Por suerte acabo de llegar a casa. Este no es el supermercado al que voy a menudo, pero es el lugar para tirar piedras desde mi casa. La universidad está cerca del camino que tomo para ir. ” El alumno menciona : “Kangsberg es más pequeño que Norfolk. Sólo hay 28.000 personas. Nos desplazamos rápidamente”. Sarah está de acuerdo “Dormí mal anoche. Lo descubrí mirando artículos en Internet. Entre los heridos había un policía vestido de civil que estaba en el supermercado”.

Se colocaron velas en la plaza de la ciudad como homenaje a las víctimas.

Las clases en la universidad no cesaron. Sarah tenía previsto ir allí este jueves por la tarde. “Pero la universidad nos dijo que se podría crear una célula psicológica si lo necesitáramos.“La Norfolk nos aseguró que no querían ir allí.

Y Sarah admite: “No puedo creer lo que pasó En el ataque a la isla de Udaya en 2011, pensé que Noruega era muy segura.

