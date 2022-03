Ataque cardíaco en mujeres: estos son los síntomas a tener en cuenta

Esta incomodidad debe tomarse en serio. “Me dijeron que era un ataque de pánico y en realidad tuve dos Bloqueo cardíaco«. Así lo afirmó una víctima Nil Ataque al corazón. Si el diagnóstico no se realiza de inmediato, muchas ideas recibidas sobre la enfermedad cardíaca, especialmente para las mujeres, continuarán.

Sin embargo, son la principal causa de muerte en las mujeres. Y se suma a los secretos de nuestro corazón, “antes del cáncer”, el Dr. Emmanuel Berthelot, cardiólogo y autor de 3 Billion Beats. (Ed. De la Roca).

¿La primera idea que tuviste? «Se considera que los hombres son más susceptibles a las enfermedades del corazón», dice. los Cardiólogo. Sin embargo, están lejos de ser salvados: Las mujeres son más propensas a las enfermedades del corazón.

Una Cambio de hábitos La razón de este aumento es: “Muchas mujeres son fumadoras, tienen altos niveles de diabetes, hipertensión arterial, colesterol, sedentarismo, mujeres con sobrepeso”. Muchos factores que son factores de riesgo Conocido Enfermedades cardiovasculares.

Las mujeres deben conocer los síntomas de un infarto

El segundo concepto erróneo tiene que ver con los síntomas comúnmente conocidos como infarto de miocardio. «Un infarto se describe comúnmente como un dolor en el pecho, que es realmente interno, intenso, que dura varios minutos y se manifiesta en la mandíbula, los hombros, los brazos o levemente. De nuevo», recuerda. los Cardiólogo.

Sin embargo, en las mujeres, las manifestaciones del infarto pueden ser diferentes. El Dr. Emmanuel Berthelot cita los siguientes síntomas: Dolor abdominal, malestar general, mareos, dificultad para respirar, gran fatiga extrema.

La base akir pour le cœur des femmes, y provoca fuertes dolores o palpitaciones brutales en la espalda.

Síntomas extraños, que subrayan «da menos peste en el oído» los Cardiólogo. Resultados: “Muchas veces se retrasa el diagnóstico y desgraciadamente, vamos más tarde en el diagnóstico, mal pronóstico”. Entonces, para tales casos, debe llamar inmediatamente al 15 o al 112.

La importancia de cuidarse Corazón A diario

Por lo tanto, como nos recuerda el Dr. Emmanuel Berthelot, es importante mantener al público informado sobre los méritos de las enfermedades del corazón en las mujeres. “Cuanto más hablemos de ello, más sensibles seremos y más gente nos prestará atención”, explica. Añadió: «Se ha creado conciencia en el campo de la medicina sobre la singularidad de las mujeres» y «hemos hecho un gran progreso en el manejo de las enfermedades cardíacas».

También incluye la comprensión de la importancia de la salud de uno de forma individual. los El cardiólogo recomienda que las mujeres mayores de 50 años se hagan una ecografía Doppler, una ecografía del corazón o incluso una prueba de esfuerzo.

Pero sobre todo, recomienda cuidar el corazón a diario. ¿Reglas de oro para saber? “No fumes, haz ejercicio a diario. Comer No más sal, no más azúcar, no más grasa, más preparación que comprar alimentos preparados, diagnosticar presión arterial alta, tratar diabetes, tratar colesterol alto. ¡Buenos hábitos para cuidar tu corazón y, en general, tu salud!