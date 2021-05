Aston Martin está tratando de “subir la cuesta” en 2021

Hubo entusiasmo creado por el cambio de identidad y el regreso de una marca famosa, y luego las duchas frías causadas por los cambios regulatorios cuestan mucho. Después de un comienzo oscuro de la temporada, este es un verdadero soplo de aire fresco. Aston Martin En Mónaco el pasado fin de semana. Por primera vez, Sebastian Cut Y Lance Walk En los cuatro Grandes Premios anteriores, el equipo terminó entre los 10 primeros después de embolsarse solo cinco.

La naturaleza muy variada del sendero monegasco debe ser cautelosa, ya que el escalón de la roca puede cambiar allí durante el fin de semana, pero la preferencia del antiguo equipo de carreras de puntos de arreglar la situación lo antes posible permanece. Aunque el futuro avance normativo está previsto para 2022, no hay duda de que pronto se olvidará el ejercicio actual. Aston Martin invariablemente introduce modificaciones en un AMR21 que estaba equipado principalmente con una base plana modificada, con la esperanza de que su recuperación continúe.

“Era habitual”, Da la bienvenida a Lawrence Strow, gran jefe de Aston Martin Motorsport.com Después del final de Monegask. “Un gran fin de semana para ambos coches. El ritmo, la estrategia también: un plan se ejecutó bien. Tuvimos un comienzo de temporada difícil, luchamos con el cambio de reglamento y el corte de fondo plano, que realmente afecta a los coches menos delgados. . Perdimos casi un segundo ante Mercedes y nuestra competencia “.

“Así que estamos tratando de llegar a la cima de la montaña, no nos rendimos, traemos partes en el auto, estamos tratando de volver a donde tenemos que estar. No creo que estemos puede funcionar de nuevo el año pasado. Pero lucharemos hasta el final “.

Lea también:

Inicialmente, Aston Martin estaba profundamente entristecido por la falta de rendimiento en 2021 causada por cambios aerodinámicos, que también se consideró Desafiar legalmente el proceso de la FIA. Ahora se ha dejado a un lado una polémica para seguir adelante. “Dejamos esto atrás”, Promise Lawrence Stroll. “Estamos trabajando en subir la cuesta lo más que podamos. Aún quedan cosas por venir. No sé cuánto ser abierto contigo. Por supuesto que no hemos terminado de traer algo. Sobre el auto, pero es claro que no va a durar mucho “.

A pesar de esta disminución en las clasificaciones, la nueva compañía es muy optimista sobre el futuro y continúa agitando su cambio de nombre, que es un activo comercial y de marketing claramente probado. Según Lawrence Stroll, los sutiles resultados no afectan la imagen en la que ha estado trabajando desde que cambió a English Greens.

“No creo que esté privado de la importancia y la emoción de cambiar el nombre”., Dice el empresario canadiense. “Es único, lo vemos a través del compromiso de los fanáticos. Pero es decepcionante cuando trabajamos tan duro, los autos están congelados a su nivel homosexual y sentimos que no están allí en el primer Gran Premio. Está realmente congelado . Obviamente es muy frustrante “.

Entrevista a Adam Cooper