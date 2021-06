Argelia quiere recuperar su papel de potencia regional

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan (izquierda) y el presidente argelino Abdelmadzi Deboun (derecha) firman acuerdos bilaterales el 26 de enero de 2020 en Argelia. Foto AFP / Murad Kula / Servicio de prensa presidencial turco

Después de muchos años de destrucción, es necesario calcular el regreso de Argelia a los asuntos regionales. Los funcionarios argelinos no perdieron la oportunidad de repetir la noticia, más recientemente el presidente Abdelmadjit Deboun a Al-Jazeera, lo que causó revuelo. “Argelia estaba dispuesta a intervenir en Libia de alguna manera”, El jefe de Estado argelino hizo la revelación al canal de Qatar el martes 8 de junio. DeBown se refiere a la advertencia que emitió en enero de 2020 “Guerra en Trípoli” (abril de 2019-junio de 2020) Cuando la capital libia fue asediada por las fuerzas ofensivas del mariscal Khalifa Haftar. En ese momento se refería a ella como “una línea roja”. No debe cruzarse.

Dieciocho meses después, asegura a Al Jazeera que la advertencia no es solo retórica. “No aceptamos que la capital de un país del Magreb y África esté ocupada por mercenarios. Aclaró. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. La noticia ha llegado a los destinatarios afectados. “ Señor. Debown no mencionó la identidad de los “mercenarios” mencionados. Fue realmente Combatientes rusos de la Compañía de Defensa Wagner Participa al servicio de las fuerzas de Hubbard. La ofensiva anti-Trípoli finalmente agradeció a las autoridades turcas en ese momento, gracias al firme apoyo militar que el Acuerdo Nacional de Fassus Sarraj brindó al gobierno.

Señor capítulo. Recordar a Debown no es trivial. Refleja el deseo de Argel de recuperar su voz en conciertos regionales, al tiempo que santifica el eclipse de influencia argelina en la región al final de un decreto del ex presidente Apologize Bouteflika (1999-2019). “Argelia quiere recuperar su poder diplomático, especialmente en la región del Sahel”, Escrito en el diario oficial el 10 de junio Muyahidines. Si la capital argelina vive en la nostalgia de la diplomacia de Argel en la década de 1970, época en la que se extendió su militante Tercera Guerra Mundial, la teoría de su acción exterior debe adaptarse a la evolución del entorno estratégico.

La intervención física se consideró imposible

Prueba de ello es la enmienda constitucional aprobada por referéndum el 1er.Hay Noviembre de 2020. Por primera vez desde la independencia en 1962, la ley básica argelina establece explícitamente “Deportación del Ejército Popular Nacional” Contrario a la tradición de intervención en la que el país ha intervenido hasta ahora. Se reconoce que tal esquema en arenas militares extranjeras está enmarcado en la constitución enmendada. Lo decide el jefe de estado después de la aprobación de dos tercios de cada parlamento (artículo 91). Además, es posible participar en misiones de mantenimiento de la paz. “En el marco del respeto a las políticas y objetivos de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Liga Árabe” (Artículo 31). La intrusión no es real.

