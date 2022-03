Archivar aplicaciones de Android para liberar almacenamiento en su teléfono inteligente

Android pronto presentará una nueva forma de liberar el almacenamiento de su teléfono inteligente. Google explica que ha desarrollado una solución que permite archivar aplicaciones para recuperar memoria. Disponible a fines de este año, esta opción es una alternativa a desinstalar una aplicación por completo.

Google ha encontrado una solución para esto. Libera espacio de almacenamiento En teléfonos inteligentes Android. En una publicación de blog publicada el 8 de marzo de 2022, Mountain View explica lo que tiene. «Empezar a trabajar» En una nueva función que permite archivar aplicaciones.

Si un usuario decide archivar una app que ya no usa, Android lo hará Desinstalar una parte de esta aplicación. La aplicación no se eliminará por completo de tu móvil. Google promete permitir el archivo de aplicaciones Publicar el 60 % del almacenamiento asignado Con cada uso, la cantidad de memoria restante debe darse cuenta rápidamente.

leer más: Android 13 te permite ajustar la intensidad de una linterna como iOS

Google proporciona espacio de almacenamiento para archivar aplicaciones de Android no utilizadas

«Cuando una aplicación archivada está en el dispositivo y los datos del usuario están protegidos, se puede restablecer fácilmente a la última versión compatible disponible», Los gerentes de producto de Google Lidia Gaymond y Vicki Amin dicen en la publicación. Para mantener los datos intrínsecos a la aplicación, Android generará Archivo APK archivado. Los datos, como nombres de usuario o contraseñas, notas o fotos almacenadas en la aplicación, se restaurarán cuando se reinicie la aplicación.

Gracias a esta innovación, no habrá propietarios de smartphones Android Las aplicaciones no necesitan ser desinstaladas de vez en cuando Para recuperar un poco de memoria. Asimismo, no se verán obligados a ampliar el almacenamiento de su teléfono con la tarjeta SD ni a invertir en un smartphone con más memoria.

Google señala que la implementación del archivo aún está en pañales. La compañía ha comenzado a proporcionar APK archivados a todos los desarrolladores que los usan. Paquetes de aplicacionesFormato de lanzamiento para Google Play. «Cuando comencemos a crear APK archivados ahora, no funcionarán hasta que la función de archivado se lance a los consumidores a finales de este año». Estimula a Google.

Por lo tanto, las aplicaciones de archivo son Disponible en Android a finales de 2022. Espere que esta característica sea parte de las innovaciones. actualización de Android 13La versión final está programada para su uso el próximo septiembre.