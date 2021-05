Aquí todo comienza spoilers: listo para hablar, qué esperar la próxima semana (reseña + video del 10 al 14 de mayo)

Publicidad





Aquí todo comienza con spoilers y resúmenes anticipados del 10 al 14 de mayo de 2021 – El fin de semana comienza y como todos los sábados, si eres fanático de la serie TF1 “Everything Starts Here” y estás interesado en aprender más, ¡ahora es el momento! De echo, Estrellas- Act.F.R Te brinda más información con resúmenes de spoiler para la próxima semana.

¡Ya podemos decirte que esta semana estará llena de giros y vueltas para Salomé!



De hecho, si Constance declara que Daisy no tiene más remedio que decirles la verdad a sus hijos, no es lo que ellos piensan. Constance no es la madre de Salomé y, según Daisies, es hora de meditar.

Por su parte, Latidia le pide a Kelly que oculte cosas y destruya las pruebas. Pero al final de la semana, Maxim presiona a Kelly para que le diga la verdad a Salomé பிறகு Después de tantas mentiras, ¿Salomé estará de acuerdo en escucharlo?



Por su parte, Elliott comienza a arrepentirse de haber empujado a Grecia a conocer a otros hombres. Lo hizo de nuevo con Lillian, ¡y Elliott comprende que está empezando a sentir algo por ella!

Los spoilers de “Todo comienza aquí” para la semana del 10 al 14 de mayo de 2021 están aquí.

Lunes 10 de mayo (Capítulo 136): Theo le cuenta a Charlene sobre su descubrimiento. Por su parte, Salome encuentra una nota en su casillero y obliga a Maxim a admitirlo todo. En Doble A, Anas Lisandro tiene que ser reemplazado en una mala posición. Lionel ayuda a Greg a tomar una decisión.

Martes 11 de mayo (Capítulo 137): Daisyer ataca violentamente a Maxime. En diagonal, Constance decide revelarlo todo a sus hijos. Elliott está preocupado por su relación y quiere cambiar su decisión. Anas se debate entre su corazón y su causa.

Miércoles 12 de mayo (Capítulo 138): La familia Daisy reúne sus pensamientos, mientras Latidia le pide a Kelly que se deshaga de todas las pistas. En la cocina, Olivia usa una técnica extrema que mantiene a sus alumnos interesados. Hortens lleva a Mehdi a dar un paseo para cambiar de opinión.

Jueves 13 de mayo (Capítulo 139): Latidia y Kelly están en un gran problema. Después de subir a bordo del barco, Salomé se entera de un mensaje. A Hortens le preocupa que Mehdi se encuentre en las peores condiciones. Jeremy regresa a la empresa.

Viernes 14 de mayo (Capítulo 140): Salomé, abrumada de mentiras, no quiso oír nada más. Maxim presiona a Kelly para que le cuente a Salom toda la verdad. Hortens decide apoyar a Mehdi a toda costa. El dúo creado por Ludwin y Jeremy no te dejó indiferente.

