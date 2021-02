Aquí está el nuevo MBUX 2 construido con Nvidia

Mercedes ha presentado su nueva Clase C sedán y camioneta adoptando el sistema MBUX 2 así como un nuevo motor híbrido enchufable con 100 km de autonomía en el ciclo WLTP.

Mercedes-Benz presentó el nuevo modelo de gama media, la Clase C, una berlina y una camioneta, que en este proceso adoptó la segunda generación del sistema MBUX.

Mercedes-Benz Clase C (Modelo T) 2021 Mercedes-Benz Clase C (Modelo T) 2021

A finales de 2019 publicamos Archivo grande en MBUX 1Este es el sistema de información y entretenimiento que equipa a los Mercedes-Benz de alta gama. A partir de ahora, MBUX también estará en el rango medio.

MBUX 2: asociado con Nvidia incluso en la Clase C.

de ahora en adelante, Nvidia Volta También forma parte de la gama media de Mercedes-Benz. La nueva Clase C Clase C, presentada ayer, viene de serie con la experiencia de usuario de Mercedes-Benz de segunda generación (MBUX).

El sistema de información y entretenimiento, operado por Nvidia Xavier SoC, ahora está en la “tableta” vertical en la consola central. Esto se debe a que el sistema MBUX 2 para la nueva Clase C viene con una pantalla de 9,5 pulgadas en diagonal de serie y una versión más grande de 11,9 pulgadas como opción. Todavía hay una diferencia a tener en cuenta: Mercedes-Benz utiliza pantallas LCD en la Clase C, mientras que la Clase S está equipada con una pantalla OLED de 12,8 pulgadas.

Los controles importantes, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado, siempre se muestran en la parte inferior de la pantalla, y también hay botones físicos para el programa de conducción, luces de emergencia o volumen en la parte inferior de la pantalla. Por eso Mercedes-Benz conserva muchos de los botones físicos.

Aquí es donde está también Sensor de huellas dactilares Puede crear múltiples perfiles que pueden usar este sistema biométrico para iniciar sesión en el sistema, programando así algunos ajustes preestablecidos automáticamente. Entre las modificaciones se encuentran, por ejemplo, los proveedores de transmisión: Amazon, Spotify y Tidal; notará que Apple y Google todavía están ausentes.

Al hacer una demostración del sistema MBUX, el conductor puede elegir entre un diseño clásico, deportivo y discreto. También hay un “modo de asistencia” que permite identificar la situación del tráfico en tiempo real.

La alineación del tablero y la pantalla central es interesante porque está ligeramente inclinada seis grados hacia el conductor. La cabina orientada al conductor era anteriormente una característica típica de BMW, pero eso ha cambiado.

«Hey mercedes »

Además de la pantalla táctil y los botones, puede utilizar el asistente de voz con el comandoHey mercedesPuede acceder al sistema de navegación y música, y el control por voz también incluye la gestión del aire acondicionado y otras funciones del vehículo. Si es necesario, el asistente de voz también puede hablarle sobre las características del vehículo o indicar la posición del botiquín de primeros auxilios.

este es “Hey mercedes»También es compatible con el control del hogar conectado. Bosch Smart Home y Samsung SmartThings serán compatibles, de modo que la temperatura, la iluminación, las persianas y los electrodomésticos se puedan controlar de forma remota. Más adelante se anunciarán otros socios de hogares conectados.

Otra pantalla está ubicada directamente en frente del conductor, detrás del volante y funciona como un panel de instrumentos puramente digital. Puede elegir entre una pantalla estándar de 10,25 pulgadas o una pantalla opcional de 12,3 pulgadas. Tenga en cuenta que la pantalla 3D opcional, como en la Clase S, no está disponible en la Clase C. También hay una pantalla Head-Up Display (HUD), pero no es tan completa como en la Clase S.

CarrerasPiloto automáticoTambién evolucionó. Por lo tanto, la Clase C responderá mejor, especialmente a velocidades más altas. Esto permite controlar la trayectoria del vehículo, la presencia de obstáculos en la carretera … así como otros coches. Las funciones de señal de stop y advertencia roja también son nuevas en Traffic Signal Assistant.

Una cuarta generación de híbridos

Mercedes también presentó la cuarta generación de híbridos enchufables. Con una potencia eléctrica de 95 kW y una autonomía puramente eléctrica de unos 100 kilómetros (WLTP), estos híbridos puramente enchufables tienen que estar en muchas situaciones.