Aquí empieza todo: ¿Fabian Wolfrom (Lewis) al principio? – Serie de noticias

Según Fabian Wolfram, quien anunció la noticia en Instagram, el episodio “Todo comienza aquí” se emitió esta noche en TF1, marcando la última aparición de Louise antes de “un buen momento”. Entonces, ¿cuándo podemos esperar ver al actor nuevamente en la serie?

Malta Fabian / ITC / DF1

El derrape de Lewis (Fabian Wolfrom) llega a su fin aquí. Después de vengarse de Salome (Aurelie Bones) y Maxim (Clement Ramians) que se enamoraron en la parte de atrás, el hijo de Claire Kinot (Catherine Marcel) fue acusado erróneamente, ‘Auguste Armond Company de causar una destrucción parcial. Como resultado, el estudiante de tercer año, que ya estaba consumido por la ira, intentó terminar con su vida en presencia de toda la escuela. Un gesto que empujó a su madre a ser encarcelada en un hospital psiquiátrico. Para curar a Salomé de sus sufridas tendencias suicidas y su trastorno narcisista de la personalidad.

La identidad del verdadero culpable de la explosión se revelará próximamente, por lo que Lewis “desaparecerá” de las maniobras por un tiempo, reveló hoy Fabian Wolfrom en un mensaje publicado en Instagram. “El último día de Louis en ITC esta noche en TF1 … antes de un buen momento”, El joven actor encontrado en Biz y The Guy escribió desde la tumba de al lado. Un mensaje no confirmado a primera vista, en realidad se puede decir que Fabian Wolfrom estará ausente de esta serie durante mucho tiempo. No dejó de molestar a los fanáticos que respondieron significativamente “Es una pena que Louis sea el personaje más interesante y complejo de la serie”., “Te extrañamos”, O “Tengo miedo de lo que va a pasar “.. Pero, la buena noticia es que Fabian Wolfram no dejará la serie y pronto estará de regreso en la piel de Louis Knott.

Según nuestros informes, Louise solo estará fuera por un corto tiempo cuando esté a punto de completar su tratamiento, y estará de regreso en el aire una vez que salga del hospital. Una forma de permitir que los escritores se concentren en otros personajes en las próximas semanas y de darle a Fabian Wolfrom un merecido descanso. Una práctica común en las telenovelas es “desaparecer” durante unas semanas antes de que algunos personajes nuevos regresen con una nueva trama, ya que mañana nos pertenece a Un C Grand Soul. Por ahora, después de las escenas que comparte con Catherine Marchell y Sarah-Cheyenne en el episodio del miércoles 3 de febrero, Fabian Wolfram ya no aparecerá aquí, y todo comenzará en las próximas tres semanas. Pero aún no se ha anunciado la fecha de su regreso al aire.

Mientras tanto, los próximos capítulos, entre otros, deberían presumir de un compromiso entre Rose (Vanessa Demoui) y Licandro (Augustine Galliana), Hortensen (Catherine Davitchenka) por problemas económicos o incluso nuevas tensiones. Surgirá. Establezca entre Elliott (Nicola Anselmo) y Greg (Michael Mittalstad). Finalmente, Antoine (Frederick Defenthal) y su esposa Valerie (Eliza Sergeant), desaparecidos en el mar en 2019, estarán en el centro de la trama más que nunca. Volverá. Esto seguramente cambiará su vida y su relación con Rose.