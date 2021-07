Aquellos que rápidamente detienen su actividad.

Los médicos atienden a inmigrantes indocumentados que ayunan el 21 de julio de 2021 en la Iglesia de Saint-Jean-Baptist-O-Begunage en Bruselas. Francois Wolverhads / AFP

Su vida pendía de un hilo. Después de un ayuno de sesenta y un días, algunos de los 475 inmigrantes indocumentados que ocuparon varios lugares en Bruselas, incluida la Iglesia de Saint-Jean-Baptiste-O-Begunage en el centro de la ciudad, comenzaron a comer nuevamente el miércoles 21 de julio. “Se ha suspendido el ayuno, pero no ha terminado”, Informa Tariq, uno de los portavoces de la Unión de Inmigrantes Inmigrantes para la Regulación. Debido al contenido del acuerdo, no está claro si las negociaciones se llevaron a cabo entre personalidades seleccionadas por inmigrantes indocumentados: abogados, activistas y el Secretario de Estado de Asilo y Migración (CD & V, demócrata cristiano flamenco).

Asimismo, el secretario de Estado considera que realmente no hay acuerdo. “Estaba en su orden, no orden conjunta, sino inspección personal de archivos”, Explica su portavoz Seagild Lagore. Según Sami Mahdi, los inmigrantes indocumentados pueden presentar una solicitud personal y seguir el procedimiento habitual de regulación. La revisión se acelerará, pero nada más. “Estoy agradecido de que la gente haya dejado de ayunar”., ¿Lo anunció? El secretario de Estado considera que solo ha apaciguado a inmigrantes indocumentados “Prácticas actuales de los seres humanos”.

Demasiado para las miradas. Pero detrás de escena, Sami Mahdi parece haber desatado un poco más de postura. La satisfacción de algunos de los partidarios de los inmigrantes indocumentados es un indicador. Alexis Deswoff, abogado, fue miembro de la delegación que se reunió con el secretario de Estado el miércoles por la mañana. “La discusión fue muy abierta con Sami Mahdi. él dijo. El contexto de esta creencia y la información obtenida ayudarán a poner fin a esta crisis humanitaria. “

Evaluación de caso

¿Cuáles son estos componentes? Por el momento, no están en público. Muchos inmigrantes indocumentados tratan los archivos de aquellos que están ayunando por la administración sin un examen preliminar múltiple para la aprobación de la solicitud de romper los dientes. A continuación, las autoridades evaluarán las circunstancias del solicitante caso por caso, con especial indulgencia para quienes hayan trabajado y vivido en Bélgica durante mucho tiempo.

Este “acuerdo”, que no decía su nombre, no obtuvo el consenso de los huelguistas. Las dos universidades gratuitas de Bruselas, de habla francesa (ULP) y de habla holandesa (VUP), se mostraron más reacias, si no más, el miércoles por la noche, si los residentes de la iglesia Saint-Jean-Baptist-O-Begunage dejaban de ayunar. aún no han decidido detener su acción. Los inmigrantes indocumentados demandan que desde el inicio de su movimiento se implemente el principio real de regulación, con criterios claros.

