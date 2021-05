Aprobados siete candidatos presidenciales en Irán

Ibrahim Ra C, 15 de mayo de 2021, en Teherán. Ebrahim Norusi / Abi

OMS Hassan Rohani ganará en Irán ? El Ministerio del Interior iraní publicó la lista de candidatos aprobados para presentarse en la primera ronda de las elecciones presidenciales iraníes el 18 de junio, martes 25 de mayo. Esta elección debería permitir nombrar al sucesor del presidente Hassan Rouhani, la principal figura de la llamada corriente moderada.

En total, siete candidatos pudieron presentarse a las elecciones, pero la descalificación de tres pesos pesados ​​y la presencia de siete de estos cinco ultraconservadores ha provocado una seria polémica. Parece que la elección le dará una oportunidad al ultraconservador Ibrahim Razi, presidente de la Comisión Judicial, quien ganó el 38% de los votos en 2017.

Sorprendentemente, el ex presidente Mahmoud Ahmadinejad (populista) nominado, Ya no es válido en 2017Fue rechazado, pero contra todas las expectativas, Ali Larijani (conservador), asesor de Ali Khamenei, ex presidente del Parlamento y ahora presidente de la Corte Suprema, fue rechazado, al igual que el vicepresidente Eshaq Jahanguri (reformador).

La lista está confirmada. Sin Larijani o Jahangiri. தவிர Salvo la intervención del asistente para resetear https://t.co/tLHfD3nV2N – Kasal Golshiri (ha Kasal Golshiri)

Aunque se le dio la oportunidad de apelar de martes a miércoles hasta la medianoche, el Sr. Larijani Publicó un comunicado de prensa en su cuenta de Twitter. Dice que estaba satisfecho con eso “Al final de Dios”.

600 archivos de aplicación

Según la lista del Ministerio del Interior Publicado por la empresa oficial Irna, Candidatos aprobados para presentar al Sr. Además de Rassi: Amir Hossain Qasisade-Hassami (ultraconservador), gobernador del Banco Central, Abdolnasar Hemati (reformador), Chad Jalili, exsecretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (Ultraconservador), Mohsen Mehralizadeh, ex vicepresidente (reformador), General Mohsen Razas, Ex Comandante de la Guardia Revolucionaria (UltraConservador) y MP. Alireza Jagani (Ultraconservadora).

En total, cerca de 600 personas solicitaron la presidencia a mediados de mayo. Los candidatos cuyos nombres sean anunciados por el Ministerio del Interior deben contar con la unción del Consejo de Defensores de la Constitución, responsable de supervisar una votación no elegida.

MM Ahmadinejad, Jahanguri y Larijani fueron anunciados por la Agencia de la Fuerza el martes por la mañana, cerca de los UltraConservadores, y dieron a conocer lo que sucedió entonces. “Lista no oficial” De los siete candidatos aprobados por la organización.

La empresa probó los resultados del Consejo de Guardianes. “No sacrificó la ley al oportunismo, y en el proceso que eligió, enfatizó los antecedentes de las personas independientemente de su calidad”..

Grave controversia

La elección del consejo provocó una seria polémica. “Nunca había visto al Consejo de Guardianes ser objeto de tantas críticas, desde la extrema derecha a la izquierda. [du spectre politique iranien] Para tal o cual descalificación o aprobación “, Escrito en su cuenta de Twitter El periodista reformista Mostaba Fakihi.

Force dio a conocer el martes los resultados de una encuesta realizada por una empresa que reforzó la noción de que el resultado de las elecciones era una conclusión inevitable. “Considerado” Así, el 72,5% de los que decidieron votar emitieron su voto. Proporcionará a Rawzi. A pesar de una clara decepción en la sociedad, la misma encuesta arroja una tasa de participación del 53%, que es un 57% más alta que lo visto en las elecciones de la Asamblea de 2020.

“Comencé a hacer llamadas y estoy en el proceso de hacer sugerencias de que la elección es muy competitiva y de alta participación”.Señor. R C dijo en Twitter.