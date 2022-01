Apple ya permite a los desarrolladores mantener aplicaciones no listadas en la App Store

La gestión de las apps en la App Store de Apple se realiza de forma muy controlada, garantizando siempre la máxima calidad y la mejor seguridad. Esta es una preocupación natural y que los usuarios de iPhone apreciarán.

Los cambios no son frecuentes en esta tienda exclusiva, pero siempre quieren mejorar. Ahora, una innovación ingeniosamente presentada que permite que las aplicaciones estén en la App Store y no se enumeren ni se vean.

La regla en la App Store de Apple, al menos hasta ahora, era que todas las aplicaciones fueran visibles y accesibles para todos los usuarios. Todo está disponible para instalar buscando ese punto focal dedicado al iPhone y otros dispositivos.

Apple decidió cambiar este paradigma y comenzó a dar más libertad a los programadores para que pudieran elegir cómo se presentan sus aplicaciones. Estos pueden ser definidos y directos, pero no se enumeran.

Esta innovación puede no ser útil para todos, pero puede ser importante en algunas situaciones donde la respuesta aún no está ahí. Hablamos de casos en los que las aplicaciones y servicios comerciales limitados o la gestión no están centralizados para determinados usuarios.

En los casos en que los desarrolladores decidan poner sus aplicaciones en este modo, los usuarios podrán acceder directamente a ella. Al compartir el enlace, los usuarios pueden acceder a la aplicación y continuar con su instalación predeterminada.

Al mismo tiempo que brindaba esta innovación en la App Store, Apple también emitió una advertencia a los programadores. Este nuevo modo no debe usarse para lanzar versiones beta o probar aplicaciones. Además, todas las revisiones regulares de la tienda de aplicaciones de Apple se conservarán antes de la publicación.

Este es un cambio significativo en la App Store de Apple, especialmente para muchas pantallas reconocidas. Ahora, con un simple enlace, puede acceder a todas las aplicaciones no enumeradas sin ponerlas a disposición del público.