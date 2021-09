Apple Watch: preste atención a la compatibilidad de las pulseras

El Apple Watch Series 7 fue uno de varios anuncios realizados en el evento “California Streaming”. A pesar del aumento en el tamaño de las cajas, la compatibilidad de las pulseras sigue siendo la misma.

Cuando Rumores La compatibilidad de las pulseras auguraba un pequeño terremoto, que al final no fue nada. De hecho, Apple aprovechó la oportunidad para actualizar el inventario de sus pulseras en línea a nuevos tamaños. Esta pulsera también tiene un mensaje tranquilizador: No, no hay ningún cambio específico en comparación con los modelos anteriores. Por lo tanto, puede usar las pulseras antiguas en el Apple Watch Series 7 o usar una de las pulseras más nuevas en el reloj antiguo. Concrete afirma que las correas Apple de 41 mm son compatibles con estuches de 38 mm y 40 mm, mientras que las correas de 45 mm son compatibles con estuches de 42 mm y 44 mm.

Si observa una barra que tiene un tamaño de 41 mm, implícitamente indica que funcionará con cajas de 38 mm y 40 mm. Las correas de 45 mm son compatibles con los modelos de Apple Watch con estuches de 42 mm o 44 mm. Para duplicar el tamaño que elige para que coincida con su reloj, el sitio de Apple ofrece detalles coincidentes debajo de las opciones de tamaño, así que si tiene alguna duda, haga clic en él.

Comprar pulseras de gancho individuales es un poco complicado, pero no es nada nuevo. Si no lo sabe, solo son compatibles con Apple Watch SE, Serie 4 y modelos más nuevos. Para los modelos Apple Watch de 40 mm y 41 mm, puede obtener correas de gancho separadas en tamaños del uno al nueve, mientras que los modelos de 44 mm y 45 mm funcionan con cuatro a doce correas. Si esos tamaños le parecen confusos, sepa que debe tomar la medida de su muñeca en una muñeca separada para encontrar un tamaño que se ajuste a las pautas de tamaño de Apple.

Como recordatorio, las pulseras, que están diseñadas para ser más pequeñas en dos nuevos tamaños, funcionan más pequeñas que los modelos anteriores del Apple Watch y viceversa. La compra de una correa de Apple Watch de gran tamaño garantiza que sea compatible con los modelos anteriores, que son los más grandes de sus respectivas generaciones.