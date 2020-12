Apple está en conversaciones con Prebear después de resistirse a su logo en forma de pera

En agosto, Apple decidió hacerse cargo Acción legal contra una empresa llamada Prepear. Aunque la compañía no tuvo nada que ver con la tecnología, intentó grabar un logotipo en forma de pera, lo que por supuesto molestó a Apple. Sin embargo, parece que las dos empresas están llegando a un acuerdo con respecto a ese logo.

Prepear es un ciclo Niños super saludables Servicio y proporciona una lista de recetas saludables y comestibles digitales a través de una aplicación móvil. El logotipo de Prepear es básicamente el exterior de una pera, que Apple ha acusado de copiar su logotipo clásico, que presenta un “diseño de fruta diminuta con una hoja en ángulo recto”.

Apple no parece estar dispuesta a abandonar la controversia, pero las dos empresas ahora están negociando antes de cualquier otra acción legal. Como se mencionó Macroemers, La semana pasada, el Comité de Apelaciones y Juicios de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos solicitó que la audiencia se aplazara por 30 días.

Las partes participan activamente en las negociaciones para resolver este problema. Apple Inc. para permitir a las partes continuar con sus esfuerzos de conciliación. Exige que estas actividades se suspendan por 30 días.

No está claro qué está tratando de negociar Apple con Prepier, pero los conflictos legales se reanudarán automáticamente si las dos compañías no llegan a un acuerdo antes del 23 de enero de 2021. Si esto sucede, se espera que las primeras audiencias se celebren en marzo de 2021 y el juicio principal no se llevará a cabo hasta octubre.

