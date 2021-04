Apple eliminará la voz femenina predeterminada de Sri

En la sexta versión beta de iOS 14.5, Apple eliminó la voz femenina predeterminada, lo que ahora brinda a los usuarios de iPhone la opción de elegir su voz preferida al configurar el dispositivo. La empresa lanza dos nuevas voces, pero solo en Estados Unidos.

Hasta ahora, Sri naturalmente te ha hablado con voz femenina. Después de su configuración IPhoneSin embargo, es posible cambiarlo manualmente con una voz masculina en la configuración. Este pequeño detalle debería cambiar pronto, con iOS 14.5, al menos en EE. UU. Al otro lado del Atlántico, Apple ha introducido algunos cambios en las voces de Siri en la sexta versión beta de iOS 14.5.

Confiando en el nuevo Sri “Diversidad y contenido”

Con esta próxima actualización, el usuario podrá seleccionar la voz SRI al configurar su dispositivo. Estas voces ya no se nombrarán “Femenino” O ண்ப masculino Pero ” Voice1 Y “Voz 2” Con el objetivo de eliminar los prejuicios de género. ” Esta es una continuación del largo compromiso de Apple con la diversidad y la inclusión, así como con los productos y servicios diseñados para reflejar mejor la diversidad del mundo en el que vivimos “. La empresa explica este cambio. En inglés, Apple presenta dos nuevas voces, “Voz 3” Y “Voz 4”. Además, esta cuarta y última voz no es otra que la antigua voz femenina predeterminada de Siria en los Estados Unidos.

Tenga en cuenta que este cambio solo afecta a los usuarios de iPhone de EE. UU. En Francia, esto aún no está en la agenda, y todavía podemos esperar mucho tiempo antes de tener derecho a nuevas voces, especialmente porque el inglés americano sigue siendo el único idioma involucrado. Sin embargo, esto no impide que Apple elija la voz al configurar un iPhone, y al mismo tiempo lo diferencie por números en lugar de su género. Todavía no se ha anunciado nada sobre este nervio, por lo que es necesario esperar el lanzamiento de iOS 14.5.

Como recordatorio, esta próxima actualización del sistema operativo del iPhone debería llegar pronto. Introducirá varios cambios comenzando con la capacidad de desbloquear su iPhone con Face ID. Al usar la máscara, Gracias por el Apple Watch. La otra gran noticia es que los desarrolladores deben pedir permiso a los usuarios antes de la llegada de una nueva política sobre protección de la privacidad y recopilación de datos. Esta innovación no alcanzó un consenso entre los desarrolladores, especialmente en Facebook, que a menudo se rebelaron antes de ver finalmente esta funcionalidad. Ganancia.