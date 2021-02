¡Anuncia el Volumen 9A! Detrás de escena del logro histórico de Simon Lawrence

Nuestro autor Lucian Martinez supo seguir muy de cerca y cuenta toda la historia El primer boom Isla Grande Aziz, Simon Lawrence 9 Una cita para codificar el volumen y proponer el nombre del proyecto histórico de Blue De repente solo.

Opcion de ganar

Lunes 08 de febrero de 2020, 4 p.m. Estaciono en el estacionamiento de Cogibus. Sé que Simon Lawrence está ahí. Adecuado para una roca como condiciones ligeramente húmedas y frías. Gran isla. Hoy, me dije, caminando por el camino, tiene todas las posibilidades de lograr el récord. A mitad de camino, recibo un SMS de Camille, que trabaja en el módulo: “Aguanta la respiración, Simon está corriendo”. Momentos después, una serie de gritos, los gritos del luchador y luego un “¡Maldita sea!” El hielo atraviesa el aire del bosque. Una “puta” llena de rabia. ¿Es la ira ganadora de alguien que gana en una batalla épica? ¿O la ira de otra caída del cabello por el éxito? Mientras camina, este “¡Maldita sea!” Llegó a mis oídos. Basta con acercarse al bloque por una fracción de segundo para comprender que el mito de Big Island Aziz ha caído. Simon se sienta con los zapatos puestos y las comisuras de la boca están levantadas con una especie de sonrisa que no puede controlar. Me lo sé de memoria, esta risa: es el tiro de un escalador para el deleite de una gran cruz.

Nuevo método

La historia comienza en octubre, comenzando con Simon de pie, en dos breves sesiones, una escalada de fin de semana que se sumergirá en la historia. Entendemos que el principal interesado debe entonces encontrar un desafío que le convenga. Mientras estaba de pie, vio a Nico Belorson y Camille Goddard haciendo buenos esfuerzos en Sidstart. Este estilo rudo, demasiado largo para un bloque, sabe que le quedará perfectamente si puede manejar bien los movimientos: el plan es obvio.

Para ganar al inicio de la tribuna Gran islaDemasiado pequeño para lograr una contracción tan amplia como todos los demás, Simon tuvo que ser creativo y diseñar una nueva línea que permitiera el paso de ambas manos llevándola a la barandilla derecha. Este nuevo método es ciertamente más difícil que el método clásico, pero cambia drásticamente la estructura del esfuerzo y, paradójicamente, se ha convertido en una de las claves del éxito.

Al hacer las famosas cámaras de la línea clásica, los Crooks (sosteniendo la siguiente regla) tienen un movimiento que no es realmente difícil, pero sí muy extraño y muy exigente con las condiciones de agarre derecho. El movimiento, con el que Jimmy Webb tropezó varias veces hace dos inviernos, no pudo superar los esfuerzos de Simon Lorenzi en este movimiento decisivo, al comienzo del cual el movimiento se sentó con Camille Goodert y Nico Belorson. No. Pasa curiosamente, en un momento dado, la imposibilidad de alcanzarlo lo forzó y lo obligó, pero apto para la pelea que viene de este incómodo sitstart, cuyos movimientos consumen toda la magnesia de las manos antes de enfrentarse a la persona de pie.

Guerra de la mente

En unas pocas sesiones, Simon logra corregir movimientos complejos en rodillazos en la sección sitstart. Mirando su impresionante simplicidad al comienzo de la tribuna, creemos que tampoco lo logrará. La guerra, de hecho, acababa de comenzar. Para lograr este nivel de desempeño, “mantener la posición” o “moverse bien” es realmente solo un mal prerrequisito. Todo el que sube después del trabajo sabe esto: el éxito requiere alma extra. Pasar de “Me muevo bien” o “Puedo hacerlo” a “Lo hice” a veces puede llevar meses o años de esfuerzo.

Estos esfuerzos, como comprenderá, son la mentalidad por encima de todo. Desde el principio, la trampa de rodilla fue un problema. Su tibia está muy baja. ¿Dejar tan estúpido? ¡De ninguna manera! Necesitamos encontrar una solución. ¡Chicos, la clave para bloquear 9A es tener un amigo librero! Orión, de hecho, acepta sacrificar la lectura de este momento, De repente solo A Gran isla. Simon se golpea el muslo, debajo de la rodillera, para obtener la longitud; Funciona. Por lo tanto, es necesario esperar un poco para que este trabajo, paradójicamente, ¡la historia de dos científicos varados en una isla desierta encuentra su camino en las estanterías de las librerías belgas!

En invierno, Simon multiplica los viajes desde Bélgica, y finalmente, en enero, el frenesí se vuelve tan fuerte: ¡no dejará a Blue sin volumen! A medida que pasan los días, las pruebas se suceden, cayendo en movimientos agotadores, agotadores y multiplicados. Mantiene el volumen. Cada sesión se convierte en una batalla mental. Sabe que cada intento puede ser un buen intento, pero los intentos son tan sencillos que después de dos o tres caídas en la parte final, la energía falla de todos modos. Agregar el peligro de la primera rodilla atascada al comienzo del bloqueo, el remachado rápido y el arpa del gatillo necesario para el éxito aumentará la presión antes de cada intento.

Antes de cada carrera, cada pie y brazo se cepillaron suavemente. Los agarres principales están constantemente ventilados por dos grandes ventiladores, y los agarres finales se imponen ligeramente en anticipación a la ausencia de magnesia en las manos en la final. Simon usa un prototipo de forro izquierdo con pegamento adicional en la parte superior del talón para que no se cierre en un movimiento decisivo. Se aplica un spray adhesivo a las sandalias y rodilleras para una mejor adherencia a la piel. No queda nada al azar. Cada vez que fallas, tienes que empezar de nuevo.

“Es bueno si termina, porque no puedo pagar pronto a la aerolínea”, admite Simon durante una conversación unos días antes de la victoria. Sí, eso también es un hecho que a menudo se pasa por alto en los factores que controlan el éxito de un párrafo. Sin embargo, no hay duda de que tan buen camino se romperá. Simon Lorenzi sabía que quería, y ahora solo una lesión podía distraerlo de su objetivo. Casi sucedió, eso dolió, dos veces. Un dolor en las nalgas, al principio, puede haberlo detenido. Pero en lugar de resignarse, Bélgica inmediatamente comenzó a buscar un lugar menos doloroso para tratar de mantener a raya el dolor. Una caída suelta sobre un guijarro junto a una plataforma de protección en una cremallera puede tener graves consecuencias; Simon escapará felizmente con una simple herida en la cintura.

Finalmente, tras semanas de frenesí y quince caídas en los dos últimos movimientos, es decir, tras capturar al famoso gobernante zurdo de Crux, subió a la cima del acantilado. Pero, ¡qué distancia hay entre “casi terminado” y “terminado”!

La licenciatura

No hay tiempo para degustar. Unos minutos después de vencer a Sidstart Gran isla, O De repente solo Como Simon quería invitar a un volumen al libro colocado debajo de su rodilla, una pregunta de alfiler comenzó a provocarlo: cita. Después de trabajar en el módulo varias veces, escuchamos a Simon llamar 8C + y ciertamente no 9A. Pero antes de dejar caer las sesiones hasta el final del volumen, y sobre todo, los experimentados Jimmy Webb y John Hodge, que habían probado el pasaje en varias ocasiones, le dijeron que la “gran sesión” valía 9A. Según ellos. También estaba claro que este nuevo sitio de Bellefontine era un paso mejor que el 8C +, que se había estado reuniendo durante algún tiempo en ubicaciones de atornillado en Europa y América. Comparado con el único 9A del mundo, Burden of Dreams, esto parecía complicado debido a la oposición estilística entre las dos columnas y la cantidad incomparable que nadie ha probado todavía. Simon, cuando abre la puerta a la contradicción, finalmente deja a un lado su instinto inicial de proponer 9A, que entendemos.

Recuerda a Charles Albert también Propuesto 9A Hace dos años en el bosque de Fontainelow, Luego, el volumen se descuenta a un sólido 8C. Tendremos que esperar a los futuros repetidores para averiguar si la sentada de Big Island comienza y experimenta el mismo destino.