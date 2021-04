Ante el temor de que la zona de espera del aeropuerto de Royce se convierta en un grupo, las asociaciones se retiran

Zona de espera para personas en espera (ZAPI) en el aeropuerto Rosie-Charles-de-Cole (Val-d’Ois). CECILE BOUANCHAUD

Llevan meses anunciando el temor de que la zona de espera (ZAPI) del aeropuerto Royce-Charles-de-Cole se convierta en un clúster. Tras la salida de la Cruz Roja el miércoles 21 de abril, la Asociación Nacional de Asistencia Fronteriza para Extranjeros (ANAFA) anunció el lunes 26 de abril que se retiraría temporalmente de la zona de espera del mayor aeropuerto francés.

Ninguna asociación participa ahora en esta estructura donde los extranjeros que no están autorizados a entrar en territorio francés son tolerantes. ¿El propósito de esta partida? Condenar a la Policía de Fronteras (PAF), la agencia de limpieza y las autoridades alimentarias por lo que consideran condiciones peligrosas para los inmigrantes y señalar el incumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Tomar esta decisión sin precedentes no es fácil, confirman los voluntarios de la asociación, pero el estado decidió reaccionar.

“Peligro para las personas”

El martes 27 de abril, la directora de Anafa, Laure Balloon, calculó que 133 personas estaban retenidas en una estructura que podía albergar hasta 153 personas, incluidos 85 indios. No es posible abrir las ventanas en este lugar concurrido donde las máscaras están muy desgastadas o no, e incluso en las áreas esterilizadas de los locales públicos, o incluso en las cabinas telefónicas utilizadas por un gran número de personas. El jabón y el gel hidroalcalico no están disponibles de forma gratuita y los extraños comparten habitaciones entre sí. “El peligro es claro para quienes se encuentran en malas circunstancias, como las personas que trabajan allí”., Asegura el Director de la Asociación.

“Rara vez he visto a muchos en la sala de espera”, declara Charlene Quartero Sauce

El ambiente era pesado, tenso y milagroso para Charlene Quartetro Sauce, coordinadora de pasajeros en las áreas de espera en Francia para la última visita de Rossi a Jabi el martes 20 de abril. “En la sala de espera, incluso en tiempos normales, rara vez veo a muchos”, dijo. Antes de la epidemia de Govt-19, dijo El mundo.

La semana pasada, la asociación arrestó a un juez ejecutivo que buscaba medidas provisionales en relación con las condiciones en las que estaban encarceladas unas veinte personas. Sin éxito. Anafa dice que el Juez de Libertad y Detención, por su parte, notó las violaciones, sin permitir que las autoridades liberaran a las personas. “Los tribunales examinan estas condiciones inhumanas y degradantes y cierran los ojos”., Se rebela treinta y uno, y no ve otro camino que retirar a la oposición.

Tienes un 55,58% para leer este artículo. El resto es solo para suscriptores.