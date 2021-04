Copresidenta del Partido Verde alemán Annalena Beiberg el 19 de abril de 2021 en Berlín, Alemania. ANNEGRET HILSE / AFP

No ser candidato a presidente le vendría bien “Un pequeño tic del corazón”, Recientemente Analina Barbach les dijo Spiegel. Esta molestia le evitará: el lunes 19 de abril, el copresidente del Partido Verde Alemán fue nombrado presidente de las elecciones a la asamblea del 26 de septiembre. Si gana su partido, será imposible, a los 40 años, poder nombrar a Angela Merkel como jefa del gobierno federal.

“La democracia necesita un cambio, y yo quiero ser un candidato para la renovación mientras que otros son candidatos para el estatus”.Annalena Berberg, de Berlín, dijo el lunes después de que el líder de su partido, Robert Hebeck, anunciara que ambos habían acordado presentarse a la presidencia.

Los Conservadores (CDU-CSU) tienen ocho días para presentar a su candidato.Me Merkel y los Verdes han hecho todo lo posible para dar una imagen de unidad y armonía: no solo revelaron el nombre de su candidato de manera oportuna, sino que la sonrisa y la amabilidad intercambiadas entre Robert Hebeck y Annalina Berbaugh el lunes fue completamente diferente. El ambiente que reina entre los conservadores estos días.

Ascenso rápido y lineal

Ex campeona de trampolín, tres veces medallista de bronce en los campeonatos alemanes en el campo, Angelina Jolie se unió a los Verdes en 2005, el año en que se graduó con una maestría en derecho internacional de la London School of Economics, y pasó siete años con Social Demócrata. Gobernador Schroeder, cuyo partido volvió a la oposición.Me Merkel fue elegida presidenta.

Como copresidente del Partido Verde, el Sr.Me Barbog integra su poder gracias a su conocimiento preciso de los archivos, especialmente cuestiones europeas e internacionales

Dentro del partido, su ascenso fue rápido y sencillo. En 2008, aceptó la administración de la Confederación de Brandeburgo. En 2013 ingresó al Bundestack. En 2017, fue uno de los Verdes que negoció con la CDU-CSU y los Demócratas Liberales en lo que se conoció como la coalición “Jamaica”. Al final no vio la luz del día, pero las habilidades negociadoras de Annalina Berbaugh aceleraron su elección como líder del partido, donde fue elegida en enero de 2018 junto a Robert Hebeck.

