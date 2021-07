Andre-Pierre Gignock presenta un gran eslogan después de sacar a Francia de los Juegos Olímpicos – All Football

Tras sacar a Francia de los Juegos Olímpicos, el delantero lamentó la actitud de los clubes que optaron por retener a sus jugadores este verano.

Los Juegos Olímpicos para la selección francesa ya terminaron. Con la derrota ante México (1-4) y la victoria ante Sudáfrica (4-3), los Blues terminaron terceros en el Grupo A y regresaron a casa.

Ante la negativa de muchos clubes a entregar a sus jugadores para los Juegos Olímpicos, las fechas no formaban parte del calendario de la FIFA y el técnico Sylvain Ripoll tuvo que adjuntar una lista en el último minuto. No basta con tener jugadores experimentados como Andre-Pierre Knock, Florian Duvin o Daisy Savior para despejar al equipo de la falta de automatización. “Es complicado de la A a la Z, tienes que decir qué”, dijo Gignock en un comentario publicado por L’ipequipe. “Lo intentamos, lo dimos todo, pero los equipos están listos, colectivos y físicos. A él le gustan y da muchas cosas, al final no tenemos nada, porque los demás están bien”, explicó Toulouse y el exjugador.

“No quiero poner ninguna excusa. Dije que iba a la guerra con este grupo. Lo voy a hacer hasta el final. No da miedo”, suspiraron los Tigres sobre que los clubes no querían liberar a sus jugadores.

“Cuando vemos aquí a los seis jugadores de la selección española que pasaron a las semifinales de la Euro, los patriotas, y eso tampoco es terrible … pero pido disculpas porque dije que iba a disparar con ellos desde el al principio, yo estaba en este grupo, vivíamos juntos, cambio cualquier cosa en el mundo, diremos que no, pero nos pusieron al volante. Pero los más altos funcionarios se van a tocar los dedos y no habrá palos en el volante en 2024 . Fue una gran aventura, pero cuando el escalón es demasiado alto, es demasiado “, concluyó Kignok.