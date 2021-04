Amor y monstruos en Netflix: ¿Cómo se relaciona esto con los defensores de la galaxia? – Noticias de cine

Ya disponible el miércoles en el exitoso Netflix, Love and Monsters comparte dos puntos en común con Guardians of the Galaxy a través de sus actores Michael Rooker y Haryana Greenplot.

Hace unas semanas, Netflix anunció que había reclamado los derechos de transmisión de un producto de Paramount, Love and Monsters, y el estreno en cines fue cancelado debido al cierre de los cines. Ofrecido entre “Mad Max y Zombieland con la historia de amor de John Hughes“La película está siendo recreada por Dylan O’Brien, después de colecciones de películas algo abandonadas. Hablando de actuación, algunos pueden haber notado la presencia de Michael Rooker y la joven Haryana Greenplot, quienes aparecieron en MCU. Están directamente vinculados a los Guardianes de la Galaxia, donde el primero secuestra sus rasgos al joven Peter Quill / Star-Lord y le entrega sus rasgos al Rawger de piel azul, quien finalmente decide mantenerlo en su equipo. Rooker es un personaje que regresará en la segunda parte lanzada en 2017. Maravilla En cuanto a Haryana Greenplot, le da su rostro a la versión joven de Comora (Joe Saldana) en Avengers Battle of the Avengers: la vemos en la escena donde los Titanes matan gente por su planeta Gen-Wobery. Thanos decide salvarlo de la muerte y criarlo como su hija. Captura de pantalla Si ambos fueron creados en los Guardianes de la Galaxia, los encontramos “naturalmente” en Love and Monsters, donde marchan para sobrevivir en el mundo post-apocalíptico. Todavía son buenos en técnicas de defensa / combate …