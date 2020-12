América Latina-UE: nuevas energías para “otras” relaciones atlánticas Las noticias y análisis más importantes de América Latina | D.W.

Durante los anuncios, todas las voces coincidieron en la necesidad de calificar las relaciones bilaterales como esenciales y relevantes desde un punto de vista geoestratégico. Pero eso no parece respaldar esas afirmaciones en la realidad. Las dos últimas cumbres regionales, por ejemplo, tuvieron lugar hace cinco años. El Representante de Exteriores de la UE, Joseph Borrell, viajó a la capital alemana este lunes (14/12/2020) para asistir presencialmente al encuentro, por lo que apoyó las medidas. América Latina y el Caribe.

Relaciones por debajo de su capacidad

“En Europa no hablamos de América Latina tanto como la región se merece”, dijo Borel en una comparecencia anterior. Algunas de las declaraciones que van en la misma dirección de su valoración de la relación UE-ALC fueron, en noviembre, “aunque son las más afines y las más comunes en el mundo, nuestros contactos son mucho menores que su potencial”.

Pero el interés de Europa es muy firme y no acaba con estas fórmulas de carácter emocional. La solicitud de elevar el ALC a la agenda no es nueva y no es exclusiva de Borel. Como otras regiones del mundo, el escenario del conflicto entre Estados Unidos y China es que la UE está perdiendo tierras en la región. La importancia de la nación asiática ha ido creciendo constantemente durante al menos dos décadas.

El secretario de Relaciones Exteriores de la UE, Joseph Borrell (izquierda) y la ministra de Relaciones Públicas de Alemania, Haiko Mass. Durante una reunión informal de los Ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina y el Caribe. (14.12.2020). READ El primer ministro Narendra Modi sobre los objetivos de las conversaciones sobre el clima del Acuerdo de París

Sal de la crisis fortalecida

Haiko Mass se mostró más decidido en la conferencia de prensa virtual. Al enumerar los temas de la agenda de ese día, la “respuesta inmediata a la crisis del Gobierno del 19”, la “Asociación Verde” y la “alianza digital”, el ministro de Relaciones Exteriores alemán anunció dos proyectos que Alemania había traído a la reunión. Mass expresó la idea de crear una agencia epidemiológica transnacional para América Latina y dijo que le gustaría discutir la posibilidad de procesos de reestructuración ambiental para lograr las metas ambientales.

“Juntos podemos salir de la crisis y fortalecernos”, dijo el político socialdemócrata. Con el tiempo este refuerzo tendrá que evaluar más que una opción de arte retórico, se valida en cualquier dimensión en la práctica. Ya antes de la crisis, América Latina y el Caribe eran las regiones más desiguales del planeta y, según todos los pronósticos, la epidemia agravaría la situación en muchas áreas, no solo en la economía en su conjunto.

Haiko Mass (izquierda) y Joseph Boral en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. (14.12.2020).

Colaboración y solidaridad

Según el canciller argentino Felipe Sole, quien intervino desde Buenos Aires, la palabra clave es “unidad”. “Sería un error partir de cualquier otra base para enfrentar el fin de la epidemia”, dijo. El Ministro también expresó su apoyo a la diversidad que describió como “dañada” como una de las dos regiones a nivel conjunto.

Aunque no se incluye explícitamente en los temas de discusión debido a su dimensión ambiental, el acuerdo de Asociación UE-Mercosur vuela en la agenda del encuentro. La posición de quienes conforman la coalición en el poder en Argentina, en general, fue crítica al acuerdo, que se firmó en 2019 cuando Mauricio Macri era presidente. Sin embargo, el ministro Sole prometió que su gobierno lo llevaría al Congreso, “debería lavarse las manos” pero debería tranquilizarse.

Joseph Borel estaba más interesado en el asunto que algunos líderes europeos, como Emmanuel Macron o Angela Merkel, y expresó su voluntad de promover el acuerdo. El enviado europeo aseguró que a pesar de las cuestiones y preocupaciones pendientes, “hay que conseguir que los acuerdos se aprueben y entren en vigor”.

En América Latina y el Caribe, se está probando la estrategia “comercio para todos” para ver qué tan fuerte y genuina es, según Bruselas, que busca poner la política comercial no solo al servicio de los intereses, sino también de los valores. (cp).