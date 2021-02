Amazon producirá la serie Mr & Mrs Smith

Esta es una buena noticia para los fanáticos de las películas de espías. Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, ha anunciado que la serie, basada en Mr. & Mrs. Smith, estará protagonizada por Phoebe Waller Bridge (Flyback) y Donald Clover (The Community). Vendrá en Amazon Prime en 2022.

Señor y Señora Smith Sería ideal para esto Video de Amazon Prime. La trama de la película de 2005 estará en el centro de una serie producida en el escenario. En Instagram, el director de Amazon Studios reveló la identidad de dos actores que se deslizaron en la piel de espías. Donald Clover y Phoebe Waller-Bridge fueron los menos populares. Esta no es su primera colaboración con el sitio ya que fue escrito y producido por Phoebe Waller-Bridge. Volar de vuelta Para BBC Three y Amazon Studios. Por su parte, el actor es muy conocido por su personaje. Comunidad Estaba mostrando Isla Guayaba En 2019. Los dos ya han colaborado en pantalla Solo: Una historia de Star Wars. Clover Lando interpretó al Callrician y le dio voz al Droid Waller-Bridge L3-37. La química entre los dos actores habría empujado a Amazon a considerar roles. Estarán en producción con Yariv Milkan, Michael Schaefer (New Regency) y Jenny Robbins (Wells Street Film). Francesca Sloane, que ya ha trabajado en la serie Farco, presentará el guión.

¿Ya estás comprometido con el éxito?

John y Jane Smith han estado casados ​​durante muchos años y han estado experimentando algunos problemas matrimoniales. Pero esta pareja casual realmente esconde un gran secreto, ambos no saben nada sobre las actividades de Hitman y su pareja. Solo sabrán la verdad cuando los vean competir por el mismo trato. Estrenada en 2005, la película de Doug Lyman llevó por primera vez a la pantalla a Brad Pitt y Angelina Jolie. La imagen característica no es menos 7 487,3 millones en taquilla. Serie de aterrizaje En escena en 2022 Ya diseñado con éxito.

