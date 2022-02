Alter Lake: El regreso del cobre delite / IHS

Algunos han olvidado esta profunda tendencia en el mundo de los entusiastas del rendimiento, ya que Intel ha sido ignorado durante mucho tiempo: Desconecte su CPU Dale para cuidar su IHS. Sin embargo, el regreso de la fanfarria de Intel con Alter Lake marca el regreso del buen tiempo para los fans de Delete Technique.

El resultado es siempre el mismo: primero, Muere entre IHS y CPU, La pasta utilizada no es de una calidad superior y sobre todo su uso no es uniforme. Entonces el IHS no es una superficie perfectamente plana, controlando así los puntos de contacto con la solución refrigerante.

¿Baja a 15 °C con IHS personalizado?

fabricante de herramientas Abridor de botellas RockItCoolAnunció su último kit IHS de cobre para procesadores Intel Alter Lake de 12.ª generación, Estados bajas temperaturas hasta 15 C. La singularidad de este IHS es que, además del cobre, es un material altamente conductor del calor con un área un 9,5 % mayor que el IHS original. Cuando es totalmente compatible con el zócalo, este aumento en el área de superficie conduce a la conducción de calor con su solución de enfriamiento.

Para los entusiastas y especialmente los overclockers, no se menciona Operation Decap Operation (Delete). Pero no debe olvidar que siempre conlleva el riesgo de dañar su procesador de forma permanente. Finalmente, para aquellos que se preguntan, sí, esta cirugía definitivamente le hará perder la garantía.

Probaremos Copper IHS pronto y le proporcionaremos nuestros comentarios sobre el interés en varias aplicaciones de fase.