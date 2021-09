Alpine espera recuperar la forma en el GP de Rusia

Fernando Alonso Y Estepan O’Connor Solo se clasificó para el puesto 13 y 14 en Monza, y finalmente terminó octavo y décimo en el Gran Premio de Italia, que se vio favorecido por varios problemas. El equipo anotó cinco puntos más en la lucha contra AlphaTauri En quinto lugar Campeonato del Mundo de Constructores.

Su director gerente, Marcin Pudkovsky, dijo que el equipo sabía de antemano Monza Esa sería una ruta difícil para la A521. “Sochi sería bueno, no perfecto para nosotros, pero mejor”, Él dijo Motorsport.com. “Creo que tenemos que volver al nivel de competencia que teníamos hasta ahora, lo que significa clasificarnos para el top 10 y luchar por algunos puntos más”.

“Nuestras posiciones de salida, para ser honesto, creo que hubieran tenido dos autos en los puntos [en Italie] Fue un resultado decente. Monza es una ronda, sabemos que vamos a sufrir porque nuestro set no es muy adecuado para este tipo de rondas. “

“Honestamente, con cinco puntos en el bolsillo, Alfatari no tomó ninguna puntuación, fue realmente muy educado. Para nosotros fue muy emocionante. Así que fue muy satisfactorio tener ambos coches con el acabado.. “

Butkovsky no quiso mencionar que la aerodinámica o la unidad de potencia era la principal razón del “mal estado” del alpino en Italia. “No voy a entrar en este campo porque no creo que sea justo. Tenemos un paquete. Sabemos cuáles son sus fortalezas y debilidades. Sabemos que es una ronda que realmente no se ajusta a nuestras fortalezas y debilidades”.

Lea también:

Por lo tanto, el sistema de Enfone logró controlar los daños porque, con la excepción de Alfadori, el otro adversario directo, Aston Martin, Sólo una unidad más está registrada en Lombardía. Una carrera que refleja la visión de la temporada alpina Fernando Alonso. “No tenemos un coche para competir en rendimiento puro con Alfadori o Aston Martin, pero tenemos el equipo para competir con ellos el domingo y conseguir puntos”.

“Entonces, si es posible, intentaremos luchar hasta el final por ese quinto lugar en el Campeonato de Constructores. Entonces, creo que todo va bien a nivel de equipos de carreras. El domingo”.