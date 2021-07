Algunas especificaciones creadas con iOS 15 o Montessori no son compatibles con sistemas más antiguos

Aplicación en iOS 15 y MacOS Montessori Las notas están enriquecidas con características de bienvenida. : Puede agregar etiquetas para ordenar sus notas de manera diferente y agregar colaboradores a la nota compartida con முதல் antes de su nombre. Tenga en cuenta que las referencias que contienen estos elementos no se aplican a todos los sistemas anteriores.

Nota creada con una nota y una etiqueta en iOS 15

Después de iOS 14.5, iPadOS 14.5 y macOS 11.3 o posterior, puede consultar y editar notas con etiquetas o referencias, pero no tenemos funciones reservadas para configuraciones más nuevas (Explorador de etiquetas, Historial de actividades).

En iOS 14.4, iPadOS 14.4, macOS 11.2 y versiones anteriores, no se muestran etiquetas ni notas con etiquetas, lo cual es molesto. Un lector 9to5Mac Tiene derecho a recibir un mensaje de advertencia de esta inconsistencia.

Durante nuestras pruebas, no recibimos esta advertencia, pero notamos que agregar una etiqueta a una nota de iOS 15 hizo que desapareciera en iOS 14.4. Una vez que elimine la etiqueta, la nota volverá a aparecer. Si tiene un dispositivo que no se puede actualizar a iOS 14 o MacOS Big Shrink, tenga cuidado de no incluir etiquetas o notas en sus notas creadas desde iOS 15 o Montessori.

Esta no es la primera vez que hay compatibilidad entre diferentes versiones de computadoras para la misma aplicación: iOS 13 y Catalina, moviendo un engranaje sobre los recordatorios. Sin sincronizar Con versiones anteriores.