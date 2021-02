Alexei Navalny está cumpliendo una sentencia de prisión de tres años y medio en Rusia, y sus partidarios piden protestas en Moscú.

El líder de la oposición Alexei Navalny en la corte, Moscú (Rusia), 2 de febrero de 2021. vía Tribunal Municipal de Moscú / REUTERS

El martes 2 de febrero, se hizo un nuevo movimiento para endurecer el gobierno de Vladimir Putin, enviando a su principal oponente a la cárcel. El destino de Alexei Navalny fue decidido por una extraña corte de Moscú y convertido en castillo. El imputado fue condenado a tres años y medio de prisión por violar las medidas de control judicial durante su recuperación en Alemania tras sufrir un envenenamiento. En el mismo caso, la pena efectiva es de dos años y ocho meses, con base en el tiempo que pasó bajo arresto domiciliario.

La decisión se tomó en el mismo contexto acalorado que caracterizó las acciones de las autoridades rusas desde el regreso del manifestante al país. El lugar del juicio se cambió en el último minuto, el aeropuerto al que llegó el 17 de enero, y el último tribunal seleccionado le dijo a los periodistas y al Sr. Más de 300 de ellos, en completo silencio, fueron detenidos antes de que se dictara el veredicto y varios periodistas fueron detenidos. Las principales ciudades rusas también fueron acordonadas por la noche, mientras que los partidarios de Alexei Navalny convocaron manifestaciones en Moscú.

La presencia de diplomáticos extranjeros en el juicio fue reportada por los medios federales, como muestra de este “Sumisión” Del oponente a los contratistas extranjeros.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien Alexei Navalny y la nueva encarnación rusa post-verdadera

“Síntomas de debilidad”

2 de febrero, en la Plaza Roja de Moscú. Parrilla Kudryavtsev / AFP

Hasta que se leyó el veredicto, se mostró al Sr. Navalny en su jaula de vidrio durante solo unos segundos, con las cámaras inusualmente bloqueadas. Las transacciones que hizo con el tribunal fueron copiadas como sus “últimas palabras” pronunciadas antes de que se dictara el veredicto. Como siempre, el enemigo utilizó esta rara base para lanzar una seria ofensiva contra Vladimir Putin.

“Alguien ha decidido que no debería dar ni un paso como hombre libre en el suelo de nuestro país, Reprendió. Sabemos quién, y sabemos la razón: el odio y el miedo de un hombre. (…) El pequeño ladrón en su búnker (…) Quiero aparecer como un gran geopolítico, y el resentimiento que tiene por mí proviene de que pasará a la historia como un veneno. ¿Fue Alejandro el Libertador o Yaroslav el Sabio? Tenemos veneno Vladimir the Panty. ” Concluyó este discurso con cautela: “Guardia Nacional, esta jaula, estos son signos de debilidad. No se puede encarcelar a todo el país. “

Tienes el 72,32% de este artículo. El resto es solo para suscriptores.