Alchemy anuncia el lanzamiento o lanzamiento de 19 nuevos canales en el cuarto trimestre de 2020, lo que confirma su crecimiento dinámico en Francia e internacionalmente

PARIS –

Alquimia (París: ALCHI) (FR0014000JX7 – ALCHI – Calificación PEA-PME), La plataforma de Video on Demand (SVoD) de suscripción OTT (arriba), con canales temáticos originales y exclusivos coeditados con grupos de medios y talentos, confirma su crecimiento dinámico en Francia e internacionalmente.

19 nuevos canales lanzados o lanzados en España, Reino Unido, Alemania y Francia:

La oferta en español de Alchemy ahora tiene seis canales, que lo ayudarán a apuntar a la mayor cantidad de suscriptores potenciales en América del Sur en el momento adecuado. Dos nuevos canales ( Mapa de Sebas, WikiSeba ), Principalmente lanzado en conjunto con YouTubers, lanzado en España en las últimas semanas;

En el Reino Unido, la banda ha mejorado su oferta con cuatro nuevos canales. El gran problema Otros co-publicados con celebridades Joe Wood, Rafael Rowe Y Dr. Karan , Expandiendo significativamente su biblioteca para apuntar a suscriptores de habla inglesa, uno de los principales impulsores de desarrollo para suscriptores;

En Francia, especialmente los siete canales TV verde , El segundo canal coeditado con Ariane, y otras coediciones Fantasma de la teoría O Benoit Hamon , Lanzado o lanzado desde septiembre pasado;

Finalmente, se lanzó un nuevo canal en conjunto con la revista. Espectro de la ciencia, Lanzado en Alemania, sobre el tema de la ciencia y la innovación.

6.000 horas de contenido de vídeo nuevo

En el cuarto trimestre de 2020, Alchemy firmó una serie de acuerdos con propietarios en España (Películas), Reino Unido (Scorpion TV), Alemania (Distribución real), Francia (13 productos, Ananda Media, Java Films) Y los Estados Unidos (Televisión sobre leyes y delitos, Televisión a caballo y campestre), Amplía su lista con casi 6.000 horas de contenido de vídeo temático adicional.

Seis nuevos acuerdos de distribución para canales de Alchemy

Desde septiembre, ha firmado varios contratos de distribución con jugadores como Alkimi Netjem En el Reino Unido y Siomi Y ZTE En Europa. Estos acuerdos ayudan a los operadores y fabricantes de hardware a entregar contenido original y monetizar a los visitantes, mientras mejoran la visibilidad del sitio de Alchemy, aumentando así el número de suscriptores.

Nicola de Hope, fundadora y directora ejecutiva de Alchemy Comentó “Alkimi está avanzando con los nuevos objetivos de lanzamiento de canales anunciados en el momento de nuestra oferta pública inicial, ya que nuestro sitio tendrá 70 canales para el 31 de diciembre de 2020 como se planeó originalmente. Nuestras últimas publicaciones internacionales ilustran la relevancia y la globalización de nuestro modelo en términos de reparto de ingresos con los propietarios de derechos, los medios y el talento y los distribuidores. La firma de varios nuevos acuerdos con estos tres socios nos ha permitido lanzar con éxito nuevos canales de comunicación temáticos. También destaca el potencial básico de las divisas, que es nuestra capacidad para crecer rápidamente a un costo controlado. Además de incrementar el número de canales en Francia, enriquecer nuestra oferta en España y Reino Unido ayudará a abordar los dos mercados de idiomas más grandes del mundo, aumentando así el crecimiento de nuestros suscriptores.

Por lo tanto, somos optimistas sobre las posiciones comerciales de fin de año y reafirmamos nuestra capacidad de generar $ 27 millones en ingresos para 2020 con una base de suscriptores de 330,000 suscriptores. Estos resultados reflejan un fuerte crecimiento estructural en el consumo de contenido de video OTT, que incrementó cualquier demanda durante los bloqueos, así como nuestro posicionamiento único en el segmento de contactos.

Siguiente boletín financiero: Venta anual 2020, 27 de enero de 2021

Sobre la alquimia

Alchemy es un sitio OTT que distribuye 55 canales afiliados temáticos mediante suscripción. Alkimi tiene más de 60.000 horas de contenido de más de 300 socios de renombre (Arte, distribución de televisión francesa, ZF Enterprises y Jet). Talentos para la creación de nuevos canales (celebridades, influencers), Alkimi se asocia con marcas y grupos de medios (Unbeatable, Cultivate-Nous, The Big Release, Telestar, Army Stories, Grand Air, Poison Focus, Wagon, etc.) en más de 60 plataformas de distribución. (TV Player, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Hawaii, etc.) está en constante expansión de audiencia, lo que se traduce en ingresos. En 2019, Alchemy adquirió TVPlayer, la plataforma OTT independiente más grande del Reino Unido. Con oficinas en Francia, Reino Unido, Alemania, España y Australia, el Alchemy 125 utiliza tecnología, marketing, expertos digitales y editoriales y ocupa el puesto 48 en el FW500 (ranking de empresas de tecnología francesa).

Para más información: www.alchimie.com