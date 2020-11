Alberto Fernández relató los hechos del levantamiento de Maradona: “Deberíamos haber esperado que existieran las Parabras”

Los aficionados que acudieron a dispararle a Diego Maradona rompieron la medida de seguridad y se produjeron incidentes. (Maximiliano Luna)

El descontrol sobre la Rosada de Gaza durante el ascenso de Diego Armando Maradona será recordado como el triste adiós a la famosa despedida del mejor futbolista de la historia. Con una invasión sin precedentes al palacio de gobierno, el gobierno sigue tratando de esclarecer quién es el responsable, un día después de los episodios de violencia que derrocaron al mundo.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández reconoció que un grupo de bárbaros estaban involucrados en una actividad excesiva y que deberían considerarlo cuando se implementen medidas de seguridad para sofocar el éxtasis popular. De todas formas, La “violencia única” utilizada por la policía de la ciudad fue criticada Estaba esperando para entrar en la Casa de Gobierno cuando quiso interrumpir la fila de personas a la altura de la Asamblea Constituyente.

“ Vinieron muchos aficionados al fútbol y muchos de los que estaban ilusionados con lo que solemos ver en los campos de fútbol, ​​intentando entrar de cualquier forma (…) Al parecer, muchos de los que entraron en ese momento lo hicieron con la valentía de los aficionados al fútbol, ​​para hablar. Deberíamos haber esperado la presencia de parafernalia “El jefe de Estado estuvo de acuerdo y dejó claro que él era el gobierno”.No tengo nada que ver con ellos “. Investigará a los responsables.

“La verdad es que dependemos en gran medida de la conciencia social y quiero dejar en claro que la mayoría de las personas no están involucradas en estos incidentes.“, Dijo en una entrevista radial Contigo.

En su análisis de lo sucedido, el presidente lo mencionó El presidente pasó del palco a hablar por un megáfono Y les dijo: “La humildad y la vigilancia se pueden extender si se les ordena”, para que puedan ver los restos de Maradona. Sin embargo, según su relato, es “imposible” convencerlos.

“Derribaron la puerta de la Casa de Gobierno. Hay cosas que son impredecibles cuando un grupo de personas parece loco“, Él explicó.

Alberto Fernández en la Rosada de Gaza rebosante de seguidores de Diego Armando Maradona. (EFE / Demian Alday Estévez)



Preguntado por la Coalición General de Sensibilización, Fernández rechazó las críticas a la responsabilidad de Gaza Rosada por acceder a realizar un evento corto hasta las 4 de la tarde, aunque se esperaba que la avalancha de seguidores de Maradona saludara su memoria.

“Algunas personas presentan esto como una vergüenza. Yo no lo tengo. Es cierto que construimos la Casa de Gobierno para otra estatua famosa, pero tengo que respetar a la familia, a sus hijas y parientes por lo que decidan hacer”, señaló Alberto Fernández. Me ofrecí para hacerlo en un espacio abierto.. No dije responsabilidad familiar, solo respeté lo que pedían “, Señaló.

El presidente, por su parte, señaló que se había reunido con Christina Kirschner para rendir homenaje. Después de meses de no participar en una conversación directa, Negó que fuera una reunión “fría”. “Nos reunimos con Christina, revisamos el horario y lo discutimos con Claudia. Christina estaba muy emocionada y le dijo a Claudia que a Néstor le había pasado lo mismo, que necesitaba darle prioridad a despedirse de la gente, solo entonces (propuesta) se prorrogaría a las siete de la tarde.”, Reveló.

Los planes de ampliación del patio, finalmente, fracasaron debido al raro clima de violencia en el patio de los Palmeras. “No tiene restricciones porque estos personajes están a punto de romper todos los protocolos de acceso Fernández lamentó que fueran respetados por miles de personas.

9D fue una de las personas afectadas durante la persecución en Julia. (Adrian Eskander)

Al comentar sobre el resultado del operativo de seguridad pública, el jefe de Estado dijo que “Maradona nos ha superado a todos”. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Será muy difícil si nos reunimos con el grupo violento, sin embargo lo hemos solucionado ”, dijo.

“Lo solucionamos muy rápido sin balas de goma ni almohadillas, Cerrando las puertas. El tema fue el 9 de julio, donde hubo una sobrerreacción de la policía de la ciudad, que es muy clara ”, dijo el mandatario, nuevamente contradiciendo la versión de la ciudad, instruyendo a más seguidores de Maradona a interceptar la Plaza de Mayo.

“La policía de la ciudad bloqueó el paso de la gente y la única violencia“, Él concluyó.

