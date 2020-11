Alberto Fernández: “Christina es una gran líder, pero no es eso”

El presidente dijo que se discutirían en marzo Crédito: captura de pantalla



presidente Alberto Fernández Cuestionó las “personalidades de la coalición” de Frende de Todos y prometió: “Christina es una gran líder, pero no es Ner. Nastor Kirschner no es Perón”.











En entrevista con el canal Net TV, el mandatario destacó la situación económica: “Tenemos un problema muy serio, empezando por el inicio del déficit cambiario. En una sociedad que demanda dólares, algunas personas necesitan ahorrar”. “Podemos arreglar esto con el trato Con Fondo Monetario Internacional “, Dijo.







“Según el Fondo Monetario Internacional, este plan se referirá al plan económico del gobierno. Este es un programa que no se beneficia de ninguna de las condiciones establecidas por el fondo. El déficit fiscal es enorme, pero también lo es el resto del mundo ”, dijo.





Añado: “Discutiremos las tarifas en marzo. No vamos a dolarizar las tasas. La epidemia nos permitió determinar quién era. AFIP y Anses saben ahora cuánto gana cada uno, la verdad de cada uno. Ahora podemos crear proporciones seleccionadas. Podemos diferenciar entre quién necesita el subsidio o quién tiene la prima. “





Al comentar sobre el congelamiento de los precios de los alimentos, dijo: “Vamos a hablar con los productores, lo que afecta a los sectores que gastan solo en alimentos”. “MiTe ha golpeado un tsunami, es una epidemia y nadie puede adivinarlo ”, agregó. “Usaré todas las herramientas que tengo, así que nada [especulación]. No lo permitiré ”, dijo.

“Tenemos claro quiénes son los grandes perdedores. No tienes que crear nuevas leyes o baches, tienes que usarlos “, dijo.

Entonces el dijo: “No creo que dar confianza sea un trato con las finanzas”, dijo. Pero la existencia de un plan. Reducir el déficit ayudará a reducir la inflación y, para muchos, eliminará el miedo a la devaluación. “

“Reducir el déficit ayudará a reducir la inflación y disipará los temores de devaluación de muchos”, dijo. “El mundo es consciente de los errores que han cometido y el Fondo Monetario Internacional lo sabe. Hay dos formas de resolver el problema fiscal. Uno está recortando costos, el otro está creciendo “, agregó.

“Golpeamos en 2001 y empezamos a crecer. Atacamos con macro e infección, Empezamos a crecer y en agosto empezamos a ver un crecimiento ”, dijo.

“Hemos notado que el 85 por ciento de los jubilados al final del año tienen ingresos que representan un poco más que la inflación mundial. Prometimos batir la inflación en ese porcentaje de enero a diciembre. Ahora parece que se ha desgarrado la ropa con la fórmula del gobierno anterior ”, dijo. Necesitamos hacer que lo que proponemos sea consistente nuevamente “, dijo.

“Se propuso un sistema para vincular el crecimiento de los salarios con la recaudación. Siempre nos encargamos de los ingresos extra del jubilado. Elaboramos una fórmula en la que los jubilados ganan el 20%. Con Macri perdieron un 19%. Ahora sabemos que Macri terminó su mandato en agosto,

“Naturalmente, salió del país, fue destruido y ahora está hablando de fórmula”, comenzó. “Hay un recorte si el jubilado deja de recibir y Ningún jubilado ha dejado de recibir. A Mi corte debería ser menor para ti. No le pasó a ningún jubilado. Este año hemos visto a los jubilados superar la inflación. Se verá así. Si no, tenemos que arreglarlo Porque nuestro objetivo es no perder jubilados ante la inflación ”, dijo.

El banquero luego lo consultó Jorge Brito, Murió el viernes cuando el helicóptero que comandaba se estrelló en Salta: “Yo tenía una relación con él, era alguien a quien conocía desde hace años. Era un tipo que tenía un buen conocimiento de lo que le estaba pasando a Argentina”, agregó.

Al comentar sobre la ley del partido gobernante para solicitar grandes fortunas, dijo: “Esta ley es un mecanismo que se usa en muchas partes del mundo, no uno que Máximo trajo una mañana”.

“Evaluar es empobrecer a Argentina y apoyar al Grupo de Exportadores, y no creo que ese sea el camino a seguir”, agregó.

Relación con Christina Kirschner



“¿No ha visto a Christina Kirschner en mucho tiempo?” Se le preguntó: “Sí, más o menos”, respondió. “Es igual que antes. Eso es exactamente lo que es. Todos conocen muy bien su relación con Christina ”, dijo.

“Hay una conexión personal y política. Esta es Christina, la conozco desde hace muchos años, es la esposa de Nestor, Le tengo mucho cariño. Incluso cuando cuestionó sus políticas, traté de protegerla de las acusaciones en su contra. No es cuestionable, eso es todo “, agregó.

“Luego está el contacto político”, continuó. “Es un líder importante, Ella ocupa un lugar importante en la alianza y tengo que escucharla. Cuando Macri ganó y formó su gabinete, dijo que formó su gobierno como quiso. Todos necesitamos ser escuchados, Cristina, Sergio, Máximo. Quiero ser el presidente que tome las decisiones que pidan espacio ”, agregó.

“No pensamos que todo fuera igual, el día que Christina propuso que ocupara el lugar que ocupaba, lo acepté y supe que iba a ser el líder de una coalición. Sabiendo que yo tenía mi propio criterio me lo propuso, Mi propio origen, por lo que me retiré de su gobierno ”, dijo.

“Todos aprendemos en el entrenamiento. Él es la persona más importante de la alianza. Debemos gobernar juntos”, comenzó. “Tendremos más acuerdo o desacuerdo, pero No tenemos que retroceder hasta donde las cosas se están derrumbando. El resultado de nuestra ruptura es un efecto llamado Macri. Por la gente, no podemos hacer tal cosa. Todos creemos en la importancia de la unidad, Todos “, dijo.

“Perón es Perón”



Sobre eso Carta de los senadores de Frende de Todos Al comentar sobre las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, dijo: “Solo puedo compartirlo. Dice exactamente lo que le dije al fondo. Un grupo de senadores decidió hacerlo”.

Añado: “Una de las cosas que quiero cambiar en la alianza es, En el peronismo, para muchos es difícil de entender, No confío en las personalidades. Uno de los problemas de la política argentina es el individualismo. Lo que la política necesita es un plan, no un individuo. Cuando me dicen que me ponga de pie, digo: No voy a hacer albertismo, No se pare frente a nadie. Haré lo que sea necesario para que la fuerza funcione más allá de Christina, Sergio y Máximo ”, dijo.

“El peronismo no es como funciona, creo que es un gran problema. No hay otra perenne, solo una. Más inteligente que nosotros. Dijo que el sistema supera al tiempo. Hay que organizarse en torno a un proyecto político. Peran es Peran. Los personajes como él nacen una vez en la historia. Christina es una gran líder, pero no es Peran, con el debido respeto. Si alguien me gusta Nastor Kirschner, pero no es genial “. Adicional.

“No amo el poder. Mi deseo es servir como presidente durante cuatro años. Dejar el país en cuatro años es mi mayor tranquilidad. Y seguiré si sigo. Si no sigo no seguiré. Pero pienso más en mí”. Necesitamos reevaluar este plan “, Adicional.

En ese sentido, sostuvo: “Si amo el proyecto en el que estoy, soy estúpido. Creo que uno de los grandes daños del peronismo es el individualismo. No lo voy a reconocer. Quiero un liderazgo racional para que quienes me escuchan piensen que tienen razón ”, dijo.

Apoderado



“Estamos tratando de conseguir una mayoría en este momento. Lilita, que no tiene nada, dice que le gusta Rafaekas. Ya están diciendo que la oposición apoya a Rafaqas. Hasta ahora no hemos visto a la oposición apoyando a Rafaez. Esto no es justo”. “Nos conocemos desde hace muchos años. Lo que digo es que nadie se propone presentar a Rafaez como candidato. Es un estado de parálisis”, dijo Fernández.

“¿Christina apoya a Raffaeus?” Le preguntaron. “Por supuesto que lo apoya”, respondió. “Es un juez de absoluta integridad moral. Debe ser juez. Técnicamente lo conozco. Está muy preparado. Es moralmente impecable. Tiene su propio criterio. Nadie le afecta”, dijo.

Aclaró: “No he hablado con concejales. Siento que piensan en un tribunal constitucional y un tribunal superior. Este es el modelo español”.

De acuerdo a Criterios de Más información



Más lejos