Albert Bahimi Badek ha sido nombrado primer ministro interino

El 26 de abril de 2021, en N’Zamena, el nuevo primer ministro interino de Chad, Albert Bahimi Padakke. ISSOUF SANOGO / AFP

Albert Bahimi Badek, el último primer ministro de Idris Debbie Idno, fue nombrado jefe del gobierno interino el lunes 26 de abril. Chad, Mohammad Idris Debbie. Este último, que preside el Consejo Militar Interino (CMT), también reemplazó a Idris Youssef Boy, miembro de un círculo familiar cercano, por su secretario privado. El puesto de secretaria privada del presidente hasta ahora ha estado ocupado por la esposa de Idris Debbie, Hinda Debbie.

El viernes, los insurgentes que luchan juntos contra los yihadistas en esta región de África hicieron un llamado a Francia y al G5 Sahel durante el funeral del jefe de estado que luchó y murió (excluyendo a Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad). “Proceso de transformación cívico-militar”. Los principales partidos de la oposición, los sindicatos y la sociedad civil han condenado la toma del poder por parte del hijo de Idris Debbie, líder de una junta militar. “Conspiración empresarial” Según ellos, y un “Cambio dirigido por el público”.

Mohammad Idris Debbie es el presidente de la CMT, que estaba formada por quince generales leales a su padre. Él prometió “Elecciones libres y democráticas” En un año y medio. El teniente general de 37 años, y él también “Líder Supremo del Ejército” Y sillas, además de la CMT, “Gabinete de Ministros” Y “Consejos y comités de seguridad nacional”, De acuerdo con la Carta del Cambio.

“Le deseamos mucho éxito”

Albert Bahimi Padakke se desempeñó como Primer Ministro de 2016 a 2018, el Sr. Cuando Debbie canceló este cargo para concentrar todo el poder ejecutivo en sus manos. Según la Carta Interina, encabezará un gobierno interino, cuyos miembros serán nombrados y destituidos por Mohamed Idris Debbie.

En la elección presidencial celebrada el 11 de abril, el Sr. Bahimi Padakke recibió el 10,32% de los votos y fue reelegida con el 79,32% de los votos en la primera vuelta por sexta vez, más que el fallecido presidente. Durante la campaña presidencial, se presentó “Libertad” Power and the Opposition, que pidió a Idris Debbie que se fuera. “Idris Debbie ha demostrado su coraje en todos los frentes, y yo soy testigo de ello. No es el único que tiene el coraje de aceptar una transferencia pacífica del poder”., Él declaró.

“Estamos en una determinada situación política. Vendremos con el Sr. Bahimi Padakke. Felicitaciones a Chad por cada victoria. Todos los Saadis deben unirse durante este momento difícil”., El oponente histórico de Idris Debbie Saleh Kepsabo AFP

“Habría sido necesario pasar primero por un presidente civil y luego nombrar a un primer ministro civil”.El líder del movimiento de oposición, Les Transformers, elogió a Vetri Masra por su papel. Su formación política, a través de la Coalición Wakit Dhamma, estuvo integrada por partidos de oposición y asociaciones de la sociedad civil, que convocaron a los Sadiyars el lunes. “Sal en una multitud” Marty “Exigir la dimisión de la CMT y condenar la injerencia negativa de Francia en los asuntos internos de Chad”..

“Ahora no es el momento de negociar”

París considera a Chad un aliado clave contra los yihadistas SahelEn 2008 y 2019, el gobierno de Idris Debbie contra los rebeldes fue defendido militarmente en al menos dos ocasiones. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el único jefe de estado occidental que asistió al funeral del difunto presidente el viernes.

Al día siguiente de que los militares revelaran el nombramiento del primer ministro, Chad se negó a negociar con los rebeldes del Frente Alternativo y Concordia (FACT), diciendo el sábado que estaban abiertos a un alto el fuego. – Fuego. Fue durante la lucha entre los militares y la verdad que lanzó una ofensiva contra N’Jamena el 11 de abril: la ex presidenta Debbie fue asesinada.

“El tiempo no es para mediar o negociar con ilegales”El portavoz de la CMT, general Azeem Permandova Agauna, dijo a la televisión estatal el domingo que había visitado el vecino Níger. “Capturar” El líder de la verdad es Mahamat Mahathir Ali. El ejército de Sadien acusó el domingo a los rebeldes de FACT y especialmente a su líder de huir a Nigeria, lo que el líder de FACT niega. “Si quieren ir a la guerra, nosotros iremos a la guerra. Si somos atacados, tomaremos represalias “., Señor. Mahathir Ali respondió a la AFP el domingo por la noche negándose a negociar con la junta militar.