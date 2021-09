Al final Esperco – GB inside

Alex Espercaro Misano finalizó la segunda jornada de la prueba con el mejor tiempo, superando por poco lo conseguido por Francesco Pagnea en la mañana. Los futuros recién llegados Raúl Fernández y Remy Gardner son los primeros kilómetros en MotoGP.

Durante la prueba de MotoGP, que tuvo lugar el martes y miércoles, el récord del circuito de Mizano no se batió esta semana. Pero no se preocupe: ese no es el propósito de estos experimentos. Para una buena parte de Pelotton, una cosa es interactuar con los prototipos para la temporada 2022, que actualmente están en desarrollo. En tales casos, es importante ajustar los kilómetros y partes acumulados, más que la centésima parte para subir la vuelta de calificación.

El criterio para la prueba del miércoles lo marcó Alex Espergoro con un tiempo de 1’31.584. Aprilia Ryder encabezó la clasificación el martes, ligeramente más rápido que Francesco Pagnia (uno en 80.000). La versión 2022 del Honda RC 213V está fuera de su poder esta tarde.

En tercer lugar, John Mir montó la nueva Suzuki GSX-RR y quedó satisfecho con el nuevo motor, que lo hace sentir más rápido en línea recta. Mismo récord que su compañero Alex Rins. Otros componentes probados, como el chasis, pueden instalarse esta temporada.

En Yamaha, Fabio Guardaro tuvo comentarios positivos sobre el nuevo chasis, pero aún no estaba completamente satisfecho con el rendimiento del motor. Maíz “Todavía es pronto para hablar de ello”, Señaló. Volverá en la próxima prueba programada para el 18 y 19 de noviembre en el M1 2022 en Jerusalén. Valentino Rossi, que no tenía nada que intentar, se centró en prepararse para las próximas carreras.

Un poco más lento que su ex compañero de equipo, Maverick Wiggles fue relativamente rápido en la Aprilia RS-GB. Utilizando Spinard conduciendo durante dos días consecutivos en consonancia con su nuevo boom, se sintió cada vez más cómodo.

Después de Marc Márquez el martes, Espergo reclamó la propiedad de su primer kilómetro con la Honda RC 213V para la próxima temporada. Como señala el ocho veces campeón del mundo, el HRC funciona en una bicicleta diferente a la de años anteriores.

En KTM, Miguel Oliveira, tras regresar a Pelton de las vacaciones de verano, encontró algunas soluciones para enderezar el listón. Pero el evento de este miércoles es el debut en MotoGP de los pilotos de Moto 2 Raúl Fernández y Remy Gardner. Spinard fue el más rápido con 2.7 segundos de tiempo rápido, el primero fue una ruptura impresionante. El australiano cayó y terminó 3,5 segundos por detrás.

Ahora es el momento de la parte más interesante de estos experimentos: los comentarios técnicos de los pilotos. Nos reuniremos en nuestras columnas en las próximas horas.

