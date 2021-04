Aiways U6 aterrizará en Europa en 2021

La ola china está todavía en su infancia, pero está aumentando en intensidad. Lynk & Co, Nio o incluso Aoys Son algunos de los fabricantes que planeaban establecerse gradualmente en el continente antiguo para competir con marcas que ya llevaban mucho tiempo establecidas. Ofreciendo coches 100% eléctricos ensamblados en China.

Aiways presenta específicamente el diseño final del U6, la versión “cupé” del l’U5, Los dos SUV comparten la misma plataforma estándar. El fabricante aún no ha especificado las características técnicas, pero deberían ser muy cercanas a las del U5: batería de 63 kWh, motor de 204 CV.

U6 diseñado por la leyenda: Kiyoyuki Okuyama, quien está detrás del Ferrari Enzo y el Porsche 911 (996), quien trabajó en parte en el diseño del primer Honda NSX.

Aiways no debería detenerse allí dado que el U7 (versión de 7 asientos) y la variante de producción del cupé RG Nathalie también deberían aparecer en el catálogo más adelante. Recuerde, Aiways no tiene un punto de venta, la marca china confía en la red Feu Vert y muchos socios para brindar servicio postventa en caso de un problema, incluso si no hubo necesidad de visitar el taller antes. 5 años o 100.000 km.